Chi è Jesus Rodriguez, il gioiellino del Betis a un passo dal Como

Il Como è letteralmente scatenato sul fronte calciomercato e dopo aver ufficializzato l'arrivo di Baturina dalla Dinamo Zagabria, è ormai chiusa la trattativa che porterà Jesus Rodriguez nel club lombardo dal Betis.

CHI E' - Classe 2005 spagnolo, Jesus Rodriguez è un'ala sinistra molto promettente, che nell'ultima stagione in Liga ha fatto vedere grandi cose. Nonostante la sua giovane età, infatti, Rodriguez ha giocato con continuità 'tra i grandi: 32 presenze con 3 goal e 2 assist tra Liga, Conference League e Coppa del Re, per un totale di 1739 minuti in campo. Questi i suoi numeri con la maglia del Betis nella stagione 2024/2025.

DOVE PUO' GIOCARE - Certo, Jesus Rodriguez è sicuramente un diamante ancora da sgrezzare, ma sappiamo che in questo Fabregas è uno dei migliori allenatori in Italia. I casi Nico Paz e Diao, infatti, insegnano. Molto probabilmente, quindi, lo spagnolo verrà impiegato come esterno di sinistra nel 4-2-3-1 utilizzato da tecnico lariano.