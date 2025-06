Chi è Juanlu Sanchez, il terzino destro del Siviglia che ha stregato il Napoli

Nel giorno di Kevin De Bruyne, Manna è volato in Spagna. Il direttore sportivo del Napoli vuole costruire una squadra di alto livello per Antonio Conte, che possa riconfermarsi in Italia e fare un grande percorso in Champions League. Tra gli obiettivi della missione iberica del dirigente azzurro c'è Juanlu Sanchez.

CHI E' - Juanlu Sanchez, terzino destro, è uno dei gioielli emergenti del calcio spagnolo. Nato il 15 agosto del 2003, è da due stagioni in pianta stabile titolare nel Siviglia con cui ha totalizzato, a partire dal 2021, 74 presenze, con 6 goal e 8 assist. Nel mezzo anche 37 presenze, nella stagione 2022/23, al Mirandes, con 2 reti e 5 assist. Ha vinto l'Olimpiade con la Spagna nel 2024 e quest'anno è partito da titolare nell'Europeo Under 21, servendo l'assist per lo 0-2 di Joseph nella gara vinta dalla Furia Roja per 3-2 con la Slovacchia. Nell'occasione ha giocato come ala destra, ruolo in cui può esprimere al meglio le sue doti offensive.

NAPOLI, C'E' IL SI' DI JUANLU SANCHEZ

DOVE PUO' GIOCARE - Antonio Conte sta disegnando il suo nuovo Napoli. Juanlu può essere l'alternativa a Di Lorenzo in caso di 4-3-3, modulo in cui potrebbe ricoprire anche il ruolo di ala destra, mentre nel 3-5-2 può fare il quinto di centrocampo. Ha spinta e gamba per fare tutta la fascia ed essendo alto 186 centimetri ha la fisicità che serve e che chiede Conte.

VALUTAZIONE - Il Napoli ritiene Juanlu Sanchez il profilo ideale. Il Siviglia chiede tra i 15 e i 20 milioni per trattare. Il giocatore avrebbe già dato l'ok al suo trasferimento, con Manna che cercherà di dare ad Antonio Conte un altro rinforzo dopo De Bruyne.