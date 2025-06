Atalanta, chi è Kamaldeen Sulemana: Juric lo conosce bene

L'Atalanta riparte da Ivan Juric e continua a lavorare sul mercato per rinforzare la squadra. Anche in attacco ci saranno diversi movimenti e l'ultimo nome per il reparto offensivo è quello di Kamaldeen Sulemana: tutto sull'obiettivo della Dea che lo sta trattando sulla base di circa 18 milioni di euro.

L'era Gasperini è giunta al termine e i bergamaschi si preparano a inaugurare un nuovo progetto, che vedrà inevitabilmente diversi cambiamenti nella rosa. E in attacco Juric potrebbe ritrovare un giocatore che conosce: come riferito da Sky Sport infatti, l'Atalanta ha manifestato interesse e mosso i primi contatti per Kamaldeen Sulemana, esterno offensivo ghanese del Southampton. Proprio con la maglia dei Saints il classe 2002 ha lavorato agli ordini del tecnico croato, un'avventura sfortunata e conclusa con la retrocessione del club in Championship al termine dell'ultima Premier League.

CHI E' KAMALDEEN SULEMANA - Nato a Techiman, in Ghana, nel febbraio del 2002, Kamaldeen Sulemana ha mosso i primi passi nella Right to Dream Academy del gruppo Mansour, che gli ha permesso di passare nel 2020 ai danesi del Nordsjaelland, con cui ha firmato un contratto quinquennale al compimento del 18esimo anno di età (15 febbraio).

Le aspettative per Sulemana sono state subito molto alte e lo testimonia quanto accaduto l'estate seguente: con la cessione di Mohammed Kudus all'Ajax, il Nordsjaelland ha deciso di affidargli la maglia numero 10. Il giovane esterno ghanese non ha tradito le aspettative e anzi con i suoi numeri (14 goal in 42 presenze in un anno e mezzo) ha attirato su di sé l'interesse di diversi club europei. A vincere la corsa, nell'estate del 2021, è stato il Rennes, che ha speso circa 20 milioni di euro rendendo Kamaldeen la cessione più remunerativa nella storia del Nordsjaelland, battendo il precedente record di Alexander Sorloth.

Al Rennes è rimasto un anno e mezzo, perché a febbraio 2023 il Southampton ha messo sul piatto 25 milioni di euro per portarlo in Premier League, dove non è riuscito a imporsi con la stessa continuità. Non nelle presenze, 74 complessive in un anno e mezzo, quanto più sotto l'aspetto realizzativo (solo 4 reti).

COME GIOCA KAMALDEEN SULEMANA: RUOLO E CARATTERISTICHE - Non che il goal sia mai stato l'aspetto primario nel gioco di Sulemana. Quello che ha reso Kamaldeen uno dei talenti più promettenti ai tempi del Nordsjaelland è la sua abilità tecnica. Velocità e controllo, creatività e imprevedibilità nel dribbling, il classe 2002 - alto 175 cm - è un'ala di piede destro che gioca sulla corsia mancina e fa dell'uno contro uno la sua arma vincente, utile per provare ad andare in porta in solitaria ma soprattutto per creare spazi e servire i compagni. Lo si è visto con i club in cui ha giocato, ma anche con la nazionale maggiore del Ghana, con cui ha debuttato nell'ottobre del 2020 collezionando da allora 20 presenze, ma ancora nessun goal.

Ala sinistra il ruolo preferito, ma Sulemana può svariare su tutto il fronte offensivo ed è stato impiegato anche sulla corsia opposta (con minore frequenza), come trequartista o come punta entrale.

I NUMERI DELL'ULTIMA STAGIONE DI KAMALDEEN SULEMANA - L'ultima stagione non è stata tuttavia particolarmente positiva, soprattutto dal punto di vista della produzione offensiva: 2 goal e 3 assist in 30 presenze complessive con il Southampton nel 2024/25. Ivan Juric però lo conosce e non a caso con lui Kamaldeen ha trovato più spazio con i Saints (15 presenze in Premier dopo l'arrivo del tecnico croato): ora può portarlo con sé a Bergamo e dargli un'occasione di rilancio.