Chi è Karetsas, il gioiello da record che piace alla Serie A

Durante la sosta di marzo per le nazionali c'è stato un giocatore che ha scritto la storia del suo Paese: Konstantinos Karetsas è diventato il marcatore più giovane della Grecia in partite ufficiali, segnando contro la Scozia nei playoff di Nations League. Nato in Belgio, a Genk, ha genitori greci e doppio passaporto: dopo tutta la trafila con le Under belga fino all'U21, ha scelto la nazionale greca con la quale ha timbrato il cartellino a 17 anni, 4 mesi e 1 giorno.

CHI E' KARETSAS, IL GIOIELLO DA RECORD CHE PIACE ALLA SERIE A - 171 cm di qualità e talento, ha messo la firma nella vittoria della Grecia ma è decisivo anche con il suo club. Una settimana dopo la rete in nazionale Karetsas ha segnato anche con il Genk, terza rete in campionato tra le quali ce n'è anche una all'Anderlecht. Gol dell'ex, perché nelle giovanili ha fatto anche un passaggio lì prima di uscire e rientrare nel vivaio del Genk.

IL RUOLO DI KARETSAS - Trequartista puro ma in zona offensiva si può adattare ovunque, quando parte in dribbling non lo prendono più e ha un sinistro telecomandato col quale fa quello che vuole. Vedere per credere: contro il Gent ha segnato calciando dalla trequarti con un mancino a giro che si è infilato all'angolino. Roba che neanche alla Play Station col joystick in mano.

DOVE PUO' ANDARE KARETSAS - Già protagonista la scorsa stagione, quest'anno è in rampa di lancio e i riflettori del mercato sono già accesi su di lui: Karetsas piace a Bologna e Udinese che lo stanno seguendo da tempo, e tra i club di Serie A è stato accostato anche al Napoli. Occhio alla concorrenza dall'estero, fuori dalla porta del Genk c'è già la fila: Dortmund e Monaco in prima fila, grande interesse anche dalla Premier League con Manchester United e Newcastle che hanno mandato degli scout per farlo seguire.