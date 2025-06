Chi è Kees Smit, il miglior giocatore dell'Europeo Under 19

Dopo il triplice fischio dell'arbitro nella finale dell'Europeo Under 19 tra Spagna e Olanda, Kees Smit ha tutte e due le mani occupate: con una tiene in mano il premio di miglior giocatore del torneo, con l'altra quello di capocannoniere; oltre ad essere stato nominato mvp della finale. Quattro gol e un assist in cinque partite - come i tedeschi Moerstedt ed El Mala e lo spagnolo Pablo Garcia - uomo-copertina della competizione che gli Oranje hanno vinto per la prima volta nella loro storia. "Voglio segnare in ogni partita" aveva detto prima dell'Europeo. Ci è andato vicino.

IL GOL PIU' FAMOSO - Numero 10 sulle spalle, Smit è un centrocampista con caratteristiche da trequartista, viene schierato spesso qualche metro più avanti e il gioco gira tutto intorno a lui: inventa, cerca l'imbucata per i compagni e sa sempre cosa fare col pallone tra i piedi; gran visione di gioco. Classe 2006, a gennaio compirà vent'anni e da dieci gioca nell'Az Alkmaar. Un paio d'anni fa è diventato famoso per un gol in un torneo indoor 5 vs 5 tra la sua squadra e il Fulham: Smit ha superato due avversari e ha segnato di sponda calciando il pallone sul tabellone beffando il portiere in uscita; tutto lecito da regolamento. E quella rete ha fatto il giro del web.

IL GOL DA CENTROCAMPO COL BARCELLONA E IL DEBUTTO IN EUROPA - Dopo un centinaio di presenze nelle giovanili dove ha fatto gol o assist quasi nella metà delle partite giocate, nel 2003 ha vinto la Youth League facendo fuori Real Madrid e Barcellona al quale ha fatto un gran gol dal cerchio di centrocampo. Bocche aperte e standing ovation. Un mix di incoscienza e genialità che nel marzo 2024 ha debuttato in Eredivisie e nella scorsa stagione ha giocato 18 partite partendo titolare la metà delle volte, in Europa League ha esordito con gol e assist contro il Fenerbahçe.