Chi è Luciano Buonfiglio, il nuovo presidente del Coni al posto di Malagò

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ha un nuovo leader. L'assemblea del Coni ha infatti eletto oggi LucianoBuonfiglio come nuovo presidente che prenderà il posto dell'uscente Giovanni Malagò. L'ex numero uno dello sport italiano lascia dopo tre mandati consecutivi ed è stato proprio lui a suggerire Buonfiglio come candidato ideale per la successione.

Nato a Napoli nel 1950, Buonfiglio (foto Calcio&Finanza) è un ex-canoista olimpionico che dal 2005 era alla guida della federazione canoa e kayak, nonché membro di giunta del Coni. Con la Nazionale della squadra italiana di canoa è stato più volte Campione d'Italia, ha partecipato cinque volte ai Campionati del Mondo ed ha fatto parte della spedizione italiana alle Olimpiadi di Montreal del 1976.

Sempre dal 2005 è entrato a far parte del Coni come membro del Consiglio Nazionale e ha ricoperto la carica di vicepresidente del Comitato Olimpico dal 2013 al 2018 accanto proprio a Giovanni Malagò. Oggi ne prende il posto in un quadriennio importantissimo per l'Italia in cui si terranno le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e in cui le nostre nazionali prenderanno parte alle Olimpiadi estive di Los Angeles 2028.