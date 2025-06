Chi è Martin Baturina, un nuovo gioiello per il Como di Fabregas

Un nuovo regalo per Cesc Fabregas, un nuovo rinforzo per il Como: alla scoperta di Martin Baturina.

La società lariana vuole continuare a sognare e dopo la conferma del tecnico spagnolo, resistendo alla corte di Inter, Roma e Bayer Leverkusen, batte subito un colpo sul mercato.

Il blitz in Croazia ha permesso di mettere le mani su Baturina, trovato un accordo con la Dinamo Zagabria sulla base di 25 milioni di euro e con il giocatore per un contratto fino al 2030. Ma chi è Martin Baturina? E come gioca?

CHI E' MARTIN BATURINA - Baturina è nato a Zurigo, in Svizzera, il 16 febbraio 2003 e i primi passi calcistici li ha mossi nelle giovanili dell'Hajduk Spalato, prima di passare all'RNK e solo successivamente tra le fila dei rivali della Dinamo Zagabria. Qui ha raggiunto la consacrazione, quattro anni di apprendistato che hanno permesso di crescere dal punto di vista tecnico e fisico. Dal 2021 infatti Martin è parte integrante della prima squadra della Dinamo, con cui ha vinto quattro campionati, una coppa nazionale e due Supercoppe.

A partire da novembre 2023 è nel giro della nazionale maggiore croata, con cui ha realizzato un goal nel 3-3 sul campo della Polonia nella fase a gironi di UEFA Nations League.

RUOLO E CARATTERISTICHE: COME GIOCA BATURINA - In patria non hanno dubbi sulle qualità del ragazzo, "un talento fuori dal comune" come lo ha definito l'agente croato Marko Naletilic. E i paragoni sono importanti, perché la speranza di tifosi e addetti ai lavori croati è di vedere in lui una sorta di nuovo Luka Modric. Il nodo può riguardare il suo ruolo preferito, che sta un po' svanendo nel calcio moderno. Baturina infatti è un trequartista che fa della tecnica e della fantasia le proprie armi principali: alto 172 cm, predilige il gioco tra le linee con una spiccata propensione all'ultimo passaggio e alla finalizzazione. Il suo piede preferito è il destro, da lì passano le sue giocate, spesso decisive: nell'ultima stagione con la Dinamo Zagabria (2024/25) ha contribuito a 18 reti, 6 goal e 12 assist in 45 partite. Numeri che hanno convinto il Como ad affondare il colpo battendo la concorrenza, perché Baturina era corteggiato da diversi top club europei: Inter, Manchester United e Real Madrid tra le società accostate a Martin.

DOVE PUO' GIOCARE AL COMO - Baturina un nuovo gioiello che va ad allungare la già lunga batteria di trequartisti a disposizione di Cesc Fabregas, come ad esempio Nico Paz che ha spiccato nell'ultimo campionato e che resta in orbita Real Madrid, vista l'opzione di riacquisto per 12 milioni di euro.

La posizione ideale di Baturina sarebbe quella di trequartista centrale alle spalle della punta nel 4-2-3-1, zona di campo che gli consentirebbe di esprimere al meglio le proprie qualità.