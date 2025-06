Neanche il tempo di salutare Echeverri - preso dal Manchester City - che il River Plate ha tirato fuori un altro talento dei suoi. Da quelle parti sfornano gioielli in continuazione, e così anche Federico Mastantuono fa parte di quei giocatori che prima o poi arriveranno in uno dei cinque campionati principali in Europa. Centrocampista offensivo classe 2007, a meno di 17 anni ha segnato il suo primo gol in Libertadores e prima ancora è diventato il marcatore più giovane nella storia del club. Ricordate El Conejo Saviola? Il record era suo, Mastantuono l'ha superato segnando a 16 anni e 177 giorni.

CHI E' MASTANTUONO - L'idolo? Nole Djokovic. Alt. Fino a 8 anni Federico era una promessa del tennis, uno dei 10 migliori giovani del suo Paese. Il ragazzo faceva sul serio, tanto da rifiutare una chiamata del River Plate dopo che alcuni osservatori del club l'avevano visto giocare tra amici. Ma il club di Buenos Aires era talmente convinto delle sue qualità - nel calcio - che dopo qualche tempo ci riprovò. Racchetta nella custodia, scarpini ai piedi. L'idolo diventa Messi e il riferimento Julian Alvarez. Una scalata dall'inizio alla fine nelle giovanili tra gol, giocate, numero 10 sulle spalle e fascia da capitano al braccio. Viene lanciato in prima squadra da Demichelis, che non si era perso un minuto del suo Mondiale Under 17 con l'Argentina. Una chiamata all'amico e ct U17 Diego Placente prima di mandarlo in campo: "Come ti sembra il ragazzo?", "E' pronto, fallo giocare!". Detto, fatto.

LA CLAUSOLA DI MASTANTUONO - Se ne sono accorti tutti, tanto da essere già accostato alle prime big europee: in Spagna si è mosso il Real Madrid, Milan, Inter e Juventus hanno mandato degli osservatori in Argentina più volte per visionarlo ma il club in pole oggi è il Psg. Il mese scorso il River Plate gli ha prolungato il contratto allungando la scadenza da giugno 2025 al 2026, ritoccando anche la clausola rescissoria: prima era stata fissata a 30 milioni, ora è salita a 40. Un ulteriore segnale di come il River Plate è consapevole di avere tra le mani un talento pronto a esplodere definitivamente, Mastantuono è in rampa di lancio.

