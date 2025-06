Chi è Meulesteen, dal Manchester United al gol con la Sampdoria nel playout di Serie B

Nonostante le tante difficoltà della Sampdoria, Melle Meulensteen non ha mai vissuto una stagione così prolifica dal punto di vista dei gol: con la rete segnata nel playout contro la Salernitana è arrivato a 4 centri stagionali, superando il record dei tre centri con il Waalwijk. Non è mai stato un bomber, ma quando vede la Salernitana la butta dentro: era già successo nella penultima giornata di campionato, 1-0 per la Samp e il gol decisivo è stato proprio il suo a un quarto d'ora dalla fine. Gli altri due gol stagionali erano arrivati a ottobre, una doppietta contro il Cesena decisiva anche in quel caso. Per capirci, senza i suoi gol i blucerchiati sarebbero retrocessi (considerando anche il -4 al Brescia).

CHI E' MEULENSTEEN, DAL MANCHESTER UNITED AL GOL NEL PLAYOUT DI SERIE B - Meulensteen è un centrocampista olandese classe '99 che la Sampdoria ha pescato in estate dal Vitesse che era appena retrocesso in seconda divisione olandese. Figlio d'arte, il padre René è stato vice ct dell'Australia ed è stato per 12 anni al Manchester United con diversi ruoli. In tutti questi anni ha lavorato a stretto contatto con Alex Ferguson, al quale ha fatto anche da secondo e che gli ha dato l'ok per far entrare il figlio Melle nelle giovanili dei Red Devils. ci ha giocato dal 2006 al 2014 - ha preso anche il passaporto inglese - prima di tornare in Olanda al Waalwijk e iniziare da lì la carriera da professionista.

MEULENSTEEN, CARATTERISTICHE E RUOLO - Mediano puro che all'occorrenza può fare anche il difensore centrale, in Olanda ha alternato i due ruoli facendo anche qualche partita da esterno d'attacco, a sinistra giocando a piede invertito. Con Evani invece ha giocato anche largo a destra a centrocampo, ma è nel suo ruolo naturale che ha fatto le prestazioni migliori. Meulensteen è un play che imposta il gioco, la manovra passa dai suoi piedi e in fase difensiva ha il compito di interrompere le azioni avversarie a metà campo.