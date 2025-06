Chi è Nicolae Stanciu, il nuovo acquisto del Genoa

Il Genoa ha annunciato il primo colpo dell’era Sucu: si tratta di Nicolae Stanciu, che arriva in Italia a parametro zero. Ex Damac, potrebbe essere il primo di molti calciatori rumeni ad approdare al Grifone. Con i suoi 32 anni è un profilo di grande esperienza e aumenterà il tasso tecnico e di maturità della squadra. Nella formazione rossoblù sarà il fantasista che darà qualità alla manovra muovendosi alle spalle degli attaccanti.

LA CARRIERA - Stanciu è cresciuto e ha debuttato in prima squadra con l’Unirea Alba Iulia. I suoi primi trasferimenti sono stati sempre in patria, prima al Vaslui, poi alla Steaua Bucarest, con cui ha conquistato sei titoli. Due successi anche con l’Anderlecht, che ha salutato dopo aver vinto il campionato e la Supercoppa belga per andare allo Sparta Praga. Nel 2019 Stanciu ha effettuato un piccolo passaggio all'Al-Ahli ed è tornato a Praga, questa volta con la maglia dello Slavia. Lì ha conquistato altri tre trofei, mentre con il Wuhan San Zen il campionato cinese nel 2022. La sua ultima esperienza è stata al Damac.

CAPITANO DELLA ROMANIA - In nazionale ha all’attivo 81 presenze e 25 reti realizzate, l’ultima durante gli ultimi Europei contro l’Ucraina. Nel 2022 è stato eletto miglior calciatore rumeno dell’anno. “È un giocatore con grande esperienza internazionale, capitano della nazionale e sarà parte importante del nostro progetto a partire dalla prossima stagione”, aveva dichiarato nelle scorse settimane il direttore sportivo del club rossoblù, Marco Ottolini.