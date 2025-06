Chi è Riccardo Agabio e perché la Serie A osserva un minuto di silenzio per lui

Prima delle gare della 29esima giornata di Serie A si osserva un minuto di silenzio. A disporlo è stato il Coni che in questo modo ha voluto omaggiare la memoria del professor Riccardo Agabio.

Il minuto di silenzio sarà osservato prima dell'inizio delle gare in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno nel fine settimana. Oltre al Coni, anche la Figc si è unita al cordoglio per la scomparsa del professore.

Riccardo Agabio è stato ex vicepresidente vicario e reggente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano nel 2012 ed è stato lo storico presidente della Federginnastica.

In occasione poi di Udinese-Verona il minuto di silenzio per lui è stato accompagnato da quello per Bruno Pizzul, giornalista e telecronista della Rai, storico cantore delle partite della Nazionale. Friulano, era scomparso il 5 marzo a Gorizia.