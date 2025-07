Chi è Samuele Rutigliano, il 2006 ex Milan che ha debuttato in Svizzera

Tornare indietro solo per prendere la rincorsa. Samuele Rutigliano è sceso di un gradino per poi fare un salto verso l'alto. Ha messo il turbo, e ora non vuole più fermarsi. Per capire cos'è successo al portiere classe 2006 bisogna andare in Svizzera, seconda divisione. La città dove puntare l'indice è Schaffhausen, quasi 40mila abitanti e il tedesco come lingua ufficiale. La squadra ha lo stesso nome della città, e con quella maglia Rutigliano - gestito dalla Epic Sports, società di Francesco Facchinetti e Alì Barat - ha debuttato in campionato entrando nel secondo tempo della partita contro il Neuchâtel Xamax al posto del titolare: 45 minuti che non dimenticherà mai, debutto assoluto tra i professionisti. L'allenatore che l'ha lanciato è Ciriaco Sforza, ex centrocampista passato anche dall'Inter alla fine degli Anni '90.

Rutigliano insieme all'agente Gaetano Rossa dopo la prima partita da titolare in casa

RUTIGLIANO E IL PASSATO NEL MILAN - Il passo indietro Samuele l'ha fatto nel 2023, salutando il Milan e prendendo il primo volo per la Svizzera. Coraggio, ambizione e voglia di dimostrare. Bingo. Arriva a Schaffhausen presentando un curriculum con una manciata di presenze con l'Under 17 e uno scudetto sfiorato nel 2022/23: i rossoneri, allenati da Lantignotti - ex tecnico delle giovanili del Milan, oggi al Cesena - sono stati eliminati in semifinale dalla Roma che poi ha vinto il campionato. Ora in Svizzera cerca spazio in prima squadra e dopo l'esordio tra i pro è partito titolare nella partita successiva contro l'Aarau e anche in quella dopo con il Vaduz. 195 cm d'altezza e contratto in scadenza a giugno, un bagaglio aperto dove mettere esperienza e continuità per portare avanti il suo percorso di crescita. La Svizzera come tappa di una carriera in rampa di lancio, "Rutigliano" è uno di quei nomi da scrivere e mettere da parte. Per tirarlo fuori tra qualche anno.