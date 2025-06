Chi è Yanis Messaoudi, il classe 2009 che piace al Milan e definito il nuovo Yoro

Il calciomercato del Milan si muove più fronti, fra manovre atte a rinforzare la rosa da regalare a Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione e una sempre maggiore concentrazione nell’andare a scovare i talenti più interessanti del panorama calcistico europeo e mondiale. Il club rossonero, infatti, si sta muovendo con attenzione a livello di scouting per individuare profili futuribili sia per la formazione del Milan Futuro che per la prima squadra.

NUOVO NOME – In questa prospettiva, si inserisce la nuova pista che sta sondando la dirigenza meneghina. Come raccolto e raccontato nell’ultimo aggiornamento video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano da parte di Matteo Moretto, il Milan ha messo gli occhi su Yanis Messaoudi, difensore classe 2009 del Racing Club de France. Un centrale moderno fra i più chiacchierati a livello giovanile su cui i rossoneri vogliono puntare. Il Milan sarebbe il club più vicino al giovane centrale, paragonato in patria a Leny Yoro del Manchester United. Le trattative sono ancora in fase esplorativa, ma l’interesse è concreto, con la società di Via Aldo Rossi che desiderano anticipare la concorrenza per assicurarsi un diamante da sgrezzare per il futuro.

CARATTERISTICHE – Classe 2009, Messaoudi ha disputato questa stagione con la maglia del Racing Club de France nella formazione Under 17. 23 partite, con 1989 minuti giocati e anche un goal siglato nella sfida vinta contro i pari età del Lesquin. In patria, come dicevamo, lo paragonano a Yoro, quindi a un difensore centrale elegante, pulito negli interventi e dotato di un buon tempismo. Si dice di Messaoudi che abbia anche una buona abilità nella conduzione palla al piede e nella costruzione del gioco dal basso.