Chi gioca, chi no: Theo, Luvumbo, Lautaro, McKennie, Vasquez, Elmas

I casi più intricati e controversi della 38ª e ultima giornata di Serie A. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre venerdì con Como-Inter e Napoli-Cagliari, si chiude domenica sera con sei partite.



THEO HERNANDEZ - Sta meglio il difensore francese, che è tornato in gruppo. Per l’ultima con il Monza vuole esserci. Buone probabilità di vederlo titolare.



LUVUMBO - Il problema muscolare accusato nel match contro il Venezia lo costringerà a saltare l’ultima partita a Napoli: da considerare out l’angolano.



BUONGIORNO E LOBOTKA - Niente da fare per i due giocatori del Napoli, indisponibili anche per l'ultima giornata di campionato in casa contro il Cagliari.



MCKENNIE - Nessun reale problema per l’americano, che è già rientrato in gruppo. Contro il Venezia ci sarà. Salterà anche l’ultima di campionato invece Teun Koopmeiners.



VASQUEZ - Terminato in anticipo il campionato di Johan Vasquez. Il messicano del Genoa salterà la sfida di Bologna per infortunio.



LAUTARO E FRATTESI - Convocati per Como, ma andranno in panchina. L’obiettivo per entrambi comunque resta la finale di Champions League e quindi possibile spezzone finale.



DUDA - Ci sarà ad Empoli il centrocampista del Verona. Infortunio smaltito, regolarmente in gruppo e pronto per l’ultima sfida salvezza.



ELMAS - Ancora differenziato per Elmas, che a questo punto rimane a serio rischio per l’ultima gara con la Roma. Il macedone si allena ancora a parte. Possibile un nuovo forfait.

LOOKMAN - Proverà a esserci nell'ultima in casa. Sta meglio e sente meno dolore. Da vedere cosa deciderà Gasperini.