Chi gioca, chi no: Lautaro, Kean, Gudmundsson, Thauvin, Lobotka, Cambiaso

I casi più intricati e controversi della 37ª giornata di Serie A. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno si apre sabato sera con Genoa-Atalanta e si chiude domenica sera con nove partite in contemporanea alle 20.45.

LAUTARO MARTINEZ – L’unico forfait certo per l’Inter nel match contro la Lazio è quello di Lautaro. Perché intorno al capitano è stato stabilito un programma di lavoro personalizzato, che con tutta calma lo riporterà in campo a Como la prossima settimana, con vista sulla finale di Champions.



COCO – Intervento chirurgico alla mano. Coco salterà sicuramente la trasferta di Lecce, ma non è ancora certo che la sua stagione sia finita. Vedremo come sarà il post operazione.



CAMBIASO E KOOPMEINERS – Molti dubbi su Koopmeiners: rischia di saltare anche l’Udinese o al massimo di andare in panchina. Ad oggi si allenano ancora a parte. Recuperato Cambiaso che si è allenato in gruppo.



KEAN E GUDMUNDSSON – L’attaccante sta meglio, preoccupa di meno, potrebbe e dovrebbe recuperare per il match contro il Bologna. Il numero 10 è vicino a un nuovo forfait: sente ancora dolore dopo il colpo subito nel match di ritorno contro il Betis.



LOBOTKA - Un forte dolore lo costringerà certamente a saltare la partita di domenica a Parma. Per l’ultima al Maradona contro il Cagliari proverà ad esserci ma, ad oggi, le speranze sono ridotte al minimo. Potrebbe aver terminato la sua stagione.



NUNO TAVARES – Sempre a parte il portoghese, che non è ancora vicino al rientro in gruppo. Rischia di saltare seriamente anche la trasferta del Meazza.



THAUVIN – Sente ancora male e non riesce ad indossare bene gli scarpini. Il francese ha spiegato che il suo campionato potrebbe già essere finito.



GASPAR – In forte dubbio dopo il traumo contusivo subito alla spalla destra. Sente dolore e ad oggi è vicino al forfait per il match contro il Torino.