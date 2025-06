Juventus, Chiellini promosso con Comolli: il nuovo ruolo e cosa farà

Il primo giugno 2025 segna l’inizio di una nuova era per la Juventus. Proprio in questa data infatti Damien Comolli è stato annunciato ufficialmente come nuovo Direttore Generale del club. L’ex Tolosa prende di fatti il posto di Cristiano Giuntoli e sarà il responsabile dell’area sportiva.

NUOVO RUOLO PER CHIELLINI ALLA JUVENTUS – Contestualmente a questo annuncio ne è arrivato un altro che riguarda Giorgio Chiellini e la sua nuova posizione in società. All'interno del comunicato ufficiale con il quale la Juve ha presentato Comolli, infatti, si registra anche un passaggio di ruolo per l’ex difensore che è diventato ufficialmente il Director of Football Strategy.

IL COMUNICATO – "A suo riporto (di Comolli, ndr) opererà Giorgio Chiellini, figura storica della Società che da sempre incarna i valori e lo spirito di Juventus, nel ruolo di Director of Football Strategy. Con questa nomina, Juventus rafforza ulteriormente la propria struttura organizzativa, nell’ottica di un percorso di crescita mirato ad affrontare le nuove sfide con forte determinazione e rinnovata ambizione".

COSA FA CHIELLINI – La carica di Director of Football Strategy mette Chiellini al centro dell'organigramma societario bianconero. Grazie a questa nuova nomina, infatti, aumentano le responsabilità dell’ex Fiorentina. Chiellini fungerà da elemento di raccordo tra le varie anime del club, andando a curare sia la parte istituzionale che quella riguardante corporate e decisioni di campo.