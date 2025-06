Chiellini: "MLS non replicabile in Europa. Monte ingaggi dei top club come quello di chi lotta per vincere la Serie B"

Al Teatro Cucinelli di Solomeo, nell’ambito del lancio dei 100 giovani calciatori selezionati per il prossimo Golden Boy, celebre premio di Tuttosport, ha parlato Giorgio Chiellini, Head of Football Institutional Relations della Juventus: le sue dichiarazioni.

MLS E SOMIGLIANZE CON LA CHAMPIONS - "Si gioca un campionato con distanze da Champions, come da Lisbona a Istanbul o Mosca. Io mi sono divertito con il loro format, con i playoff dopo la regular season: i tre punti sono importanti ma non così importanti. Il nuovo formato della Champions League inizia ad assomigliarci tanto. Un campionato chiuso e rigido, c'è il salary cap, quando arrivi nella MLS firmi un contratto con la Lega, ti viene garantito il contratto ma non la squadra. Non penso sia possibile costruire questo esempio in Europa. Il monte stipendi delle squadre top è l'equivalente di una squadra che lotta per vincere la Serie B, e così a scendere. E lo spettacolo inizia 2/3 ore prima della partita e finisce 2 ore dopo, è un evento, una performance. Molto difficile giocare in trasferta, con condizioni climatiche che cambiano radicalmente, 3-4 fusi orari, è sfiancante. Però poi alla fine quello che conta è il mese dei playoff: solo un campionato ogni sei viene vinto da chi ha vinto la Regular Season...