Chiesa altra tribuna col Liverpool: con Slot non ha futuro, 3 strade per il ritorno in Serie A

Nessuna chance, "nessuno slot" utilizzando una battuta tanto cara ai tifosi del Liverpool che hanno preso a cuore la sua avventura con la maglia dei Reds. E invece per Federico Chiesa il presente parla dell'ennesima tribuna stagionale, dell'ennesima partita passata a guardare i compagni scendere in campo e lottarsi la conquista di un titolo che non è ancora aritmetico, ma per cui è soltanto questione di tempo. Il suo futuro è tutto da scrivere, ma con una certezza che sembra sempre più evidente, l'addio al Liverpool in estate.



ALTRA TRIBUNA - A Chiesa manca ancora almeno una presenza ufficiale in Premier League per poter entrare nell'elenco dei giocatori che potranno ricevere dalla lega inglese la medaglia per la vittoria del titolo. Finora infatti sono soltanto 33' i minuti disputati in campionato suddivisi in 4 spezzoni di massimo 18' minuti di partita. E anche contro il Leicester già virtualmente retrocesso (la salvezza è addirittura a +18 punti e con 18 punti ancora a disposizione) Arne Slot ha scelto di non inserirlo nell'elenco neanche dei giocatori che andranno in panchina.

SLOT E SALAH -Con l'allenatore olandese in panchina, fin da inizio anno, non è mai scoccata la scintilla e, anzi, da sempre l'ex-Feyenoord non lesina stilettate all'ex-Juventus sulla sua capacità di adattarsi all'intensità richiesta per giocare nelle sue squadre. Inoltre a inizio anno Chiesa aveva "scommesso" sul Liverpool per il suo futuro soprattutto perché almeno fino a qualche settimana fa, il futuro di Mohamed Salah sembrava destinato ad essere lontano da Anfield. E invece, quasi a sorpresa, il rinnovo dell'egiziano a soli 2 mesi dalla naturale scadenza ha cambiato piani e prospettive.

MERCATO APERTO - Chiesa oggi ha già perso virtualmente il treno della Nazionale Italiana con il percorso di qualificazione che sta vedendo Luciano Spalletti non prenderlo in considerazione. Il CT sta spinge per ritrovarlo a disposizione con un minutaggio nei club molto più ampio e da qui, in vista di una stagione, la prossima, che porterà al Mondiale che si giocherà nel 2026 fra Stati Uniti, Messico e Canada, parte l'idea dell'esterno classe 1997 di trovare in estate una via per tornare in Italia e in un top team italiano.

TRE STRADE PER IL RITORNO - In Serie A molto in questo finale di campionato verrà deciso a livello di qualificazioni alle prossime coppe europee e, di conseguenza, molto cambierà nelle chance che Federico Chiesa si potrà trovare davanti.

La più percorribile porta nella Milano nerazzurra con Beppe Marotta che lo stima da tempo e con l'Inter che lascerà partire sicuramente Joaquin Correa a fine anno e vuole sostituirlo con un giocatore con caratteristiche simili. La seconda porta ad Antonio Conte il cui futuro però è altrettanto incerto. Se rimarrà a Napoli un esterno d'attacco con caratteristiche come quelle di Chiesa le chiederà a De Laurentiis, se sarà Milan una chance al posto di Chukwueze potrebbe essergli concessa, ma se sarà Juventus le porte si chiuderanno. Infine c'è la pista che porta alla Roma, ma solo se sarà certo un ritorno quantomeno in Europa League. Il club giallorosso è alla ricerca di un jolly offensivo per il presente e futuro da affiancare a Soulé e a Dybala (il cui contratto comunque scadrà alla fine della prossima annata). Anche qui il dubbio sul futuro dell'allenatore potrebbe spostare e di molto le scelte sul mercato.

STIPENDIO FUORI SCALA - Tre piste ricche di insidee e, soprattutto che hanno in comune un grosso punto di partenza. Con la stagione che si sta per concludere lo stipendio da 7,5 milioni di euro a stagione non sarà sostenibile per nessuno dei nostri club. Se Chiesa vorrà tornare in Italia e tornare in Serie A dovrà prima di tutti fare lui un passo indietro a livello salariale.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui