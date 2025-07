Chivu, è il momento di prendersi l'Inter: la prudenza del Mondiale va cancellata

Il nuovo allenatore nerazzurro ha "amministrato" al Mondiale per club, mentre ora serviranno scelte anche forti ed impopolari per fare breccia nel cuore degli interisti

Il “bello” arriva adesso. Cristian Chivu non è un personaggio banale nel mondo del calcio. Non lo è stato da calciatore, cresciuto nella scuola (anche di vita) che l'Ajax, diventandone capitano, esploso in Italia con le maglie di Roma ed Inter. Non ha intenzione di esserlo nemmeno nella sua giovane carriera da allenatore, nella quale – dopo aver portato a casa un campionato Primavera alla guida dell'Under 19 nerazzurra e costruito a Parma, alla prima esperienza in Serie A, una salvezza in appena 3 mesi – ha accettato con coraggio la sfida di raccogliere la pesante eredità di Simone Inzaghi.





Ha preso un'Inter in crisi, annichilita nelle sue certezze dopo aver buttato via un campionato vinto e perso nel peggior modo possibile una finale di Champions League, ha ricevuto in dote dal destino un gruppo smarrito e, come stanno dimostrando le vicende di spogliatoio degli ultimi giorni, letteralmente a pezzi.Non ha avuto oggettivamente il tempo di incidere e di mettere mano a problemi che non lo riguardavano in prima persona e, in qualche modo, ha potuto “beneficiare” dello scudo fornito da Lautaro Martinez e da Beppe Marotta nella gestione di un problema che rischia di avere conseguenze sulla programmazione della prossima stagione. E che, nelle settimane a venire, lo costringerà a prendere una posizione.





In occasione della deludente parentesi statunitense al Mondiale per club, Cristian Chivu ha scelto di non toccare certi equilibri puntando sugli stessi titolari dell'era Inzaghi, molti dei quali in deficit di energie fisiche e mentali per offrire un contributo diverso. Da fine luglio, quando ad Appiano si comincerà a preparare a tutti gli effetti un nuovo inizio, il tecnico rumeno non potrà permettersi tanta clemenza e altrettanta prudenza. L'agitato post Mondiale ha dimostrato nei fatti che, per non scendere di livello in termini di competitività, l'Inter non può farsi spaventare da quella parola tanto temuta che fa rima con “rivoluzione”. E, se soprattutto la dirigenza e in secondo luogo i senatori della squadra sono chiamati ad offrirgli tutti gli strumenti e tutti il supporto necessari, Chivu dovrà metterci molto anche di suo.





Non ci riferiamo soltanto alla tattica e alle soluzioni tecniche, in quanto il nuovo allenatore dell'Inter dovrà dimostrare soprattutto di potersi imporre in poco tempo come una figura realmente credibile e rispettata in un contesto di livello ben diverso da quella di una formazione Primavera o di una squadra che, con tutto il rispetto per il Parma, non comporta lo stesso livello di pressioni che lo attendono alla guida dei nerazzurri. Dovrà parlare più agli uomini che ai calciatori e non concedere sconti a nessuno. Meglio fare scelte drastiche e di rottura piuttosto che mantenere uno status quo che, per quanto visto recentemente, non gioverebbe a nessuno. Auguri Chivu perché il “bello” arriva adesso.