Chivu nella sede dell'Inter: vertice di mercato con aggiornamento sulle trattative

Incontro nella sede nerazzurra tra il tecnico e la dirigenza: sul tavolo i fronti aperti sul mercato

Un vertice per fare il punto sul calciomercato al ritorno dagli Stati Uniti dopo gli impegni nel Mondiale per Club. E' quanto è andato in scena questa sera nella sede dell'Inter, in viale della Liberazione a Milano.

Protagonisti la dirigenza nerazzurra e l'allenatore Cristian Chivu. Due ore circa, tanto sono durati i colloqui prima che il tecnico romeno lasciasse la sede del club, poco prima delle ore 20. Occasione per aggiornarsi su tutti i fronti aperti sul mercato, in entrata e in uscita.

DA CALHANOGLU A SOMMER

Tema particolarmente caldo quello che riguarda Hakan Calhanoglu, aperto alla possibilità di trasferirsi al Galatasaray che deve però trovare la quadra economica con i nerazzurri. E la distanza è ancora ampia, considerando i 15 milioni iniziali ipotizzati dai turchi e la richiesta da 35-40 milioni del club milanese.

Calhanoglu non è l'unico fronte aperto in uscita. L'ultimo ad aggiungersi all'elenco è Kristjan Asllani, corteggiato dal Betis e valutato 18-20 milioni di euro dall'Inter.

Altri due big sono da monitorare: Denzel Dumfries, che ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, piace al Manchester City mentre il Barcellona è più defilato; su Yann Sommer c'è invece il Galatasaray. Occhi infine anche su Mehdi Taremi, accostato ad alcuni club di Premier League (Fulham e Nottingham Forest) e Besiktas.

DA EDERSON A LEONI

E poi ci sono gli obiettivi in entrata, con particolare attenzione al sostituto di Calhanoglu. Ederson è il sogno, costoso perché l'Atalanta ha alzato la richiesta da 50 a 60 milioni di euro, ma non mancano le alternative: Richard Rios del Palmeiras, Angelo Stiller dello Stoccarda, Orkun Kokcu del Benfica, Nicolò Rovella della Lazio e Morten Frendrup del Genoa.

In difesa piace e non poco Giovanni Leoni, che Chivu conosce bene avendolo allenato a Parma, ma i nerazzurri nelle ultime ore stanno valutando anche altri profili giovani e in questo senso è emerso il nome di Leon Jakirovic, stella in rampa di lancio della Dinamo Zagabria, da cui i nerazzurri hanno prelevato nelle scorse settimane Sucic, uno dei tre acquisti perfezionati finora con Luis Henrique e Bonny.