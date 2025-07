Christian Manfredini: “Il tassista disse: ‘Tu aspettare’. Risposi: ‘Compro te e il taxi'”. Lotito è un mito"

L'intervista all'ex Lazio e Chievo Verona, che ha parlato di diversi temi.

L'ex Lazio e Chievo Verona Christian Manfredini ha parlato al podcast ‘DoppioPasso'

"Io sono italiano perché ho fatto le scuole qui, ho vissuto qui, la mentalità è questa, quindi sono italiano. Se torno spesso in Africa? No, non torno in Costa d'Avorio, ci sono tornato nel 2000 perché era giusto tornarci per vedere un pochino le origini, però tornarci no, forse ci tornerò quando sarò più vecchio, tra ancora un po'".

SUL RAZZISMO - "Ero già un calciatore famoso, vado a prendere un taxi. In quel momento non c'era un taxi fermo, quindi arriva il tassista con una cliente dietro, si ferma e io mi avvicinai tranquillamente e gli dissi: ‘Quando scende la signora, posso salire io?'. E lui mi guarda e mi fa così: ‘Eh, tu stare calmo, tu aspettare'. Oggi mi viene da ridere".

"Io lo guardavo perché poi, non nascondiamoci, il calcio mi ha dato sicurezza, mi ha dato tranquillità. Sapevo chi ero, ma non per i soldi, però mi ha dato la sicurezza. Quindi, quando incontro personaggi del genere, sorrido. Quindi aspetto, la cliente scende e lui mi parlava così, mi trattava così. Allora gli ho detto: ‘Ascoltami, io voglio il taxi, se tu non vuoi dare il taxi, prendo te, il taxi, ti compro e ce ne andiamo assieme'. Così non va bene, però ogni tanto tocca spingere…

SU LOTITO - “Un mito. Io non ho mai visto una persona così caparbia e capace, senza modi però. Quando si punta un obiettivo lo raggiunge. Lui veniva, si sedeva e a un certo punto si addormentava. Lui non dorme, usa 3-4 telefoni contemporaneamente. Un fenomeno. poi ci faceva leggere tutti gli insulti che riceveva, ma non gliene sbatteva niente. Noi lo guardavamo ammaliati, uno spettacolo, lo ascolti come quando parla Sgarbi. Poi lui i risultati li ha ottenuti. Va detto che non ha i modi, però è una persona capace. Io ho avuto dei contrasti con lui. Avevo due anni di contratto, lui voleva che andassimo via e ci ha messo fuori rosa. Avevo due anni di contratto, Pandev uguale. Lui andò all’Inter, io avevo 36 anni e non avevo mercato. Eravamo un bel gruppo nei fuori rosa, c’era Ledesma che poi è stato reintegrato, Quadri, Pandev, Stendardo, eravamo 7-8”.

- “Il nostro mito era Paolo Di Canio. Ci ha portato a mangiare a casa sua 2-3 volte. Poi dopo tanti anni ci ho giocato insieme alla Lazio. La stessa cosa Ravanelli, Corini o Peruzzi. Da ragazzino li vedi come miti e poi finisci a giocarci insieme. Per noi erano inarrivabili, anche dopo quando finisci a giocarci insieme o contro. Paolo era uno spettacolo, era divertente. Venne alla Lazio, poi lui è proprio tifoso. Ha una grande testa, ma o sei con lui o sei contro di lui. Paolo si allenava tutti i giorni, un animale, lui ha giocato fino a 40 anni”.