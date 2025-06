'Ciao DDR!': Francesca Fagnani e Noemi salutano l'allenatore della Roma al concertone del Primo maggio VIDEO

"Ciao DDR!". Francesca Fagnani e Noemi salutano così l'allenatore della Roma, Daniele De Rossi, sul palco durante il concertone del Primo maggio tenutosi in occasione della Festa dei lavoratori al Circo Massimo. Una location diversa rispetto alla solita Piazza San Giovanni, occupata dai lavori in corso per il giubileo e che tornerà ad ospitare l'evento l'anno prossimo.

Entrambe sono tifose della squadra giallorossa. La giornalista, compagna di Enrico Mentana e conduttrice del programma "Belve" su Rai Due, è stata invitata a salire sul palco dalla cantante, che per l'occasione era anche presentatrice del concertone trasmesso in diretta tv su Rai Tre insieme ai colleghi Ermal Meta e BigMama.

Ecco tutti gli artisti che si sono esibiti: Bloom, Cor Veleno, Atarde-Giglio-Moonari, Maria Antonietta e Colombre, Uzi Lvke, Alda, Anna Castiglia, Tripolare, Vale LP, Caffellatte, Chiamamifaro, Lina Simons, Mille, Ex Otago, Ditonellapiaga, Mazzariello, Teseghella, Santi Francesi, Leo Gassmann, Olly, Motta, La Municipal, Piotta, Tropico, BigMama, Malika Ayane, Morgan, Negramaro, Rosa Linn, Coez e Frah Quintale, Rose Villain, La Rappresentante Di Lista, Achille Lauro, Geolier, Colapescedimartino, Tananai, Mahmood, Ariete, Paolo Jannacci e Stefano Massini, Ultimo, Dargen D’Amico, Noemi, Ermal Meta, Cosmo e Piero Pelù.