Se Paulo Fonseca deve gestire i problemi che stanno emergendo nella rosa rossonera - stasera nel posticipo contro il Genoa rimarrà fuori Theo Hernandez -, e se il campionato finisse oggi andrebbe ai playout per non retrocedere.

LA PARTITA DEL MILA FUTURO - Nel 19º turno di campionato i rossoneri non sono riusciti a dare continuità alla vittoria con il Gubbio della giornata precedente. La squadra di Bonera ha perso 1-2 in trasferta, inutile il gol di Samuele Longo per il momentaneo pareggio al 77’; dieci minuti più tardi è arrivata la rete della vittoria per i padroni di casa firmata dall’attaccante scuola Palermo Kevin Cannavò. A far discutere, però, è stato il promo gol della Vis Pesaro, firmato dal numero 90 Okoro: a poco più di mezz'ora dalla fine della partita il portiere del Milan Nava esce in uscita e blocca il pallone, viene colpito sul volto da un avversario ma l'arbitro lascia correre e Okoro segna con il portiere avversario a terra.

I GIOVANI DI FONSECA - Nonostante la posizione complicata in classifica e i 7 pareggi e 9 sconfitte nelle prime 19 giornate di campionato il progetto del Milan Futuro prosegue, con l'obiettivo di far salire più giocatori possibile in prima squadra. In occasione del posticipo di Serie A contro il Genoa l'allenatore rossonero Paulo Fonseca ha annunciato che ci saranno alcuni giovani che partiranno titolari a San Siro, Jimenez e Liberali sono gli indiziati principali per iniziare la partita, sostituendo rispettivamente Theo Hernandez (fuori per scelta tecnica, lo spagnolo ha vinto il ballottaggio con Terracciano) e Pulisic (infortunato).