Clamoroso in Francia: il PSG aiuta il Lione a evitare la retrocessione in Ligue 2

Ha del clamoroso quanto sta succedendo in Francia, con il PSG pronto ad aiutare economicamente il Lione, che negli scorsi giorni era stato ufficialmente retrocesso in Ligue 2, seconda divisione francese, per via di alcuni debiti che fino a qualche mese fa superavano i 500 milioni di euro e che il club guidato da John Textor non è riuscito a colmare per risanare il bilancio.

Secondo quanto riportato da Le Parisien, nonostante le recenti tensioni tra i presidenti dei due club Nasser Al-Khelaïfi e John Textor, i due si sono riavvicinati. Paris Team rivela, poi, che il club campione d'Europa si è offerto di pagare anticipatamente i pagamenti dovuti al Lione per il trasferimento di Bradley Barcola. Si tratta di un accordo dal valore di 45 milioni di euro più 5 milioni di bonus.

Questo pagamento anticipato offrirebbe, quindi, liquidità cruciale per l'OL, che è sotto esame da parte dell'autorità di vigilanza finanziaria del calcio francese. Il Lione comunque rischia ancora la retrocessione, ma in attesa di un'ulteriore revisione, questo gesto del PSG potrebbe rivelarsi fondamentale per la permanenza nel massimo campionato francese del club di Textor.