Clamoroso in Serie B, Gazzetta - "Brescia verso penalizzazione e retrocessione, così Frosinone salvo e Sampdoria ai playout!"

La Lega Serie B ha comunicato ufficialmente "il rinvio delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma il 19 e 26 maggio 2025 come da CC.UU. 202 del 10 maggio 2025 e 209 del 14 maggio 2025, a data da destinarsi".

Questo, secondo La Gazzetta dello Sport, sarebbe dovuto ad una penalizzazione in arrivo per il Brescia, probabilmente di 4 punti, che cambierebbe i connotati alla classifica finale e manderebbe la Sampdoria ai playout da disputarsi contro la Salernitana, ma ancora senza data visto il terremoto che si sta verificando. Il Frosinone sarebbe invece salvo.

IL MOTIVO - Il Brescia, si legge, non avrebbe rispettato i tempi a febbraio nel pagamento di stipendi e contributi, La società di Massimo Cellino avrebbe coperto la parte relativa alle tasse con crediti d’imposta che in realtà si sono rivelati inesistenti: le indagini della Covisoc si sono protratte per mesi e siamo arrivati in prossimità della sentenza, dato che nel weekend la Procura federale ha accelerato il tutto dichiarando chiuse le indagini.

COSA SUCCEDE ORA - Bisogna attendere l’udienza di primo grado, probabilmente al Tfn, nei prossimi giorni. Quindi, una volta che si avranno le motivazioni, si deciderà come concludere la stagione sul fondo della classifica. I vertici del calcio italiano potrebbero decidere di non aspettare l'eventuale ricorso delle Rondinelle in caso di sentenza solida; se invece ci saranno margini per l’appello, si aspetterà a giocare.

BRESCIA SI DIFENDE - E' stata fissata per giovedì 22 maggio l'udienza davanti alla Procura federale per il Brescia calcio che rischia una penalizzazione e la retrocessione in Serie C per irregolarità nei versamenti dei contributi legati al pagamento degli stipendi di dicembre, gennaio e febbraio.

Come riporta l'Ansa, Massimo Cellino al momento non commenta ma si limita a parlare di "truffa subita" da una presunta società terza alla quale il Brescia calcio si sarebbe affidato per il versamento dei contributi attraverso la compravendita di crediti di imposta per una cifra attorno al milione e 400mila euro che il Brescia avrebbe pagato a questa società.

La Procura federale ha inviato la chiusura delle indagini che riguardano il Brescia, Massimo ed Edoardo Cellino che ora hanno due giorni di tempo per presentare una memoria in vista dell'audizione del 22 maggio.