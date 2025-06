Serie A 2024/25: la classifica finale

Al termine delle 38 partite di questa lunghissima stagione ecco la classifica della Serie A 2024/2025. Lotta scudetto, corsa salvezza per evitare la retrocessione e qualificazione ai posti Champions League, Europa League e Conference League? Tutto è chiaro con la nostra classifica.

Ricordiamo che le prime 4 squadre (Napoli, Inter, Atalanta e Juventus) disputeranno la prossima Champions League (il quinto posto rispetto a un anno fa non è stato conquistato durante l'anno con i risultati dei percorsi europei), la quinta arrivata (Roma) accederà alla prossima Europa League insieme alla vincitrice della Coppa Italia (il Bologna), mentre la sesta andrà in Conference League (Fiorentina)

La lotta per non retrocedere ha riguardato, anche quest'anno le ultime tre posizioni in classifica con il Monza già retrocesso a cui si sono aggiunti in extremis Empoli e Venezia