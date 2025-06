Club Brugge-Atalanta, le pagelle di CM: Pasalic illude, De Ketelaere non si accende. Hien, che beffa quel rigore

Club Brugge-Atalanta 2-1

Atalanta

Rui Patricio 6: Sul gol subito può poco, la botta è forte. Non neutralizza il penalty della discordia.

Djimsiti 6: L'unico che si salva dei difensori. Ma fino ad un certo punto.

Hien 5: Impreciso e poco attento in occasione del gol belga. Da una sua manata nasce un rigore alquanto generoso concesso ai belgi. Ma il voto è per le imprecisioni di tutto l'incontro.

Posch 5: Vedasi Hien, si addormenta nell'azione del vantaggio casalingo. Poi cresce quando Gasp lo inverte di fascia.

(25' st Toloi 6: Entra per Posch, prende le misure degli attaccanti di casa)

Zappacosta 6: Assist per Pasalic, sfiora anche il gol.

(dal 41' st Palestra 5: perde la palla che arriva in area e sfocia nel penalty concesso ai belgi)

Ederson 5,5: La sua gara fatica a decollare, stranamente.

de Roon 6: Bello il duello con Vanaken, aiuta tanto dietro.

Bellanova 6: Corre e lotta ma non trova gli appoggi dei compagni per buttarsi in avanti.

(17' st Cuadrado 6,5: Entra per Bellanova e incide, dando una mano alla manovra offensiva)

Pasalic 6,5: L'autore del pari, "meno male che Mario c'è" gridano i tifosi.

(17' st Samardzic 5: Entra per Pasalic e ha una grande chance, ma la spreca)

Retegui 6: Prova a dare una scossa ma è lasciato spesso da solo.

(dal 25' st Brescianini 6: Entra per Retegui, ruoli diversi posizioni diverse)

De Ketelaere 5,5: Soffre l'emozione di una partita per lui speciale. Si accende nel finale.

All. Gasperini 6: Entrambi gli avvii di gara vedono la sua Atalanta in difficoltà. Nel finale la perde per un rigore che lascia tanti dubbi, ma l'atteggiamento della Dea non ha convinto per larghi tratti, complice la gara dei padroni di casa. Infuriato per il penalty dato ai belgi, ha ragione.

Club Brugge

Mignolet 6

Seys 6,5

Ordonez 6

Mechele 5

De Cuyper 5,5

Jashari 6

Onyedyka 5,5

Talbi 6,5

(41' st Siquet sv)

Vanaken 6

Tzolis 6,5

(25' st Nilsson 7)

Jutgla 7

(41' st Vetlesen sv)

All. Hayen 6,5