Colpo Carrarese: Accornero a un passo

Il gialloblù vicini all'acquisto a titolo definitivo dell'ala sinistra classe 2004.

Colpo in prospettiva per la Carrarese, che è al lavoro con il Genoa per perfezionare l'acquisto a titolo definitivo di Federico Accornero.

Ala sinistra classe 2004, Accornero è un prodotto del vivaio rossoblù, ma ha vissuto già diverse esperienze in prestito tra Serie B e Serie C tra le quali spicca quella con la maglia del Pescara.

L'esterno offensivo ha esordito in Serie A il 1 settembre 2004 con il Genoa, nella gara persa dal Grifone per 2-0 contro l'Hellas Verona. L'anno scorso per lui 16 presenze e 1 goal con il Trento in Serie C.