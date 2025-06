Colpo di scena Fiorentina: Palladino si è dimesso. L'Atalanta ci pensa

Colpo scena clamoroso in casa Fiorentina: Raffaele Palladino si sarebbe dimesso, con la società intenta a provare il tutto per tutto per convincerlo a cambiare idea.

L'indiscrezione arriva nel primo pomeriggio di mercoledì, dopo le voci degli ultimi giorni. I primi scricchiolii si erano sentiti dopo la sconfitta contro il Venezia, con il direttore sportivo viola Daniele Pradè che ai canali ufficiali del club aveva fatto intendere come la posizione del tecnico, nonostante il rinnovo, non fosse salda: "Non va bene parlare a caldo ma ho parlato con Commisso e Ferrari, verranno fatte delle analisi profonde". "Dopo le vittorie e le sconfitte vanno sempre fatte delle riflessioni, normale. Soprattutto dopo le sconfitte", aveva commentato lo stesso Palladino prima della partita con il Bologna.

PALLADINO SI E' DIMESSO - La svolta clamorosa è arrivata in queste ore: secondo quanto riferito da Sky Sport, Raffaele Palladino si sarebbe dimesso e ora resta da capire cosa succederà.

La società viola, si legge, starebbe facendo di tutto per fargli cambiare idea, ma l'ex Monza pare determinato nel portare avanti la propria idea.

Nelle prossime ore si attendono indicazioni più chiare, la spiegazione del tecnico in merito alla decisione presa e le prossime mosse della Fiorentina, pronta a entrare nel mercato degli allenatori.

ATALANTA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.comil nome di Raffaele Palladino è balzato in pole position per la panchina dell'Atalanta, che si prepara a salutare Gian Piero Gasperini.