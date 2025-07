Colpo in prospettiva per il Frosinone: arriva Lorenzo Gori

Il club ciociaro chiude per il classe 2004, giovane talento emerso dal settore giovanile della Fiorentina.

Colpo in attacco per il Frosinone. Chiuso l'affare per l'approdo in Ciociaria di LorenzoGori, attaccante classe 2004.

Un colpo in prospettiva per i gialloblù, che dopo un'annata difficile e il flop dell'esperimento Vivarini hanno ottenuto la salvezza senza passare per il playout.

Gori è un prodotto del vivaio della Fiorentina, con la quale ha vinto la Coppa Italia Primavera nel 2024.

Dopo le esperienze con Prato e Ghiviborgo in Serie D, ora il giovane centravanti è pronto per un salto importante in una realtà che ha dimostrato di saper lavorare con i giovani.