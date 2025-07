Colpo Mantova: fatta per Falletti dalla Cremonese

I lombardi chiudono per il centrocampista argentino in uscita dalla Cremonese.

Colpo in entrata per il Mantova. Il club lombardo, come riferisce Gianluca Di Marzio, ha chiuso la trattativa per l'arrivo di CesarFalletti dalla Cremonese.

Il centrocampista argentino, che la scorsa stagione ha passato l'anno in prestito al Bari dove ha raccolto 27 presenze, arriva a titolo definitivo in biancorosso. In passato Falletti ha vestito anche le maglie di Bologna e Palermo.