Colpo per la Salernitana: in arrivo la firma di De Boer

Il club campano è vicino alla chiusura dell'affare per il centrocampista che arriverà a parametro zero.

Colpo in entrata per la Salernitana. Vicinissimo l'arrivo a parametro zero di Kees De Boer, centrocampista olandese classe 2000.

Il club campano sta lavorando con il ds Faggiano, in attesa di capire se ci sarà la possibilità di riammissione in Serie B, per preparare al meglio la prossima stagione. L'arrivo di De Boer, rimasto svincolato dopo la scorsa annata trascorsa con la maglia della Ternana, si inserisce in questo quadro di rafforzamento.

La Salernitana ha inoltre ufficializzato l'ingaggio di Tiago Casasola, tornato in maglia granata dopo le esperienze del 2018 e del 2020.