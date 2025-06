Com'è andato il debutto di Jorginho col Flamengo al Mondiale per Club

La prima partita del Flamengo al Mondiale per Club è stata l'occasione per vedere subito Jorginho con la nuova maglia rossonera. Il centrocampista italo-brasiliano è arrivato a inizio giugno a parametro zero dall'Arsenal dopo la fine del contratto con i Gunners; si è svincolato e, nonostante diverse proposte dall'Arabia Saudita - tutte più importanti a livello economico - ha deciso di accettare l'offerta del Flamengo andando a giocare per la prima volta in Brasile. Le prime partite, però, le farà negli Stati Uniti dove il Flamengo è impegnato per il Mondiale per Club: i brasiliani sono stati inseriti nel gruppo D con Chelsea, Espérance e Los Angeles FC.

MONDIALE PER CLUB, FLAMENGO-ESPERANCE 2-0

COM'E' ANDATO IL DEBUTTO DI JORGINHO COL FLAMENGO AL MONDIALE PER CLUB - In attesa di giocare da ex contro i Blues, Jorginho ha debuttato nella sfida contro i tunisini dell'Espérance giocata nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 giugno. L'allenatore del Flamengo Filipe Luis l'ha schierato subito titolare davanti alla difesa nel suo 4-2-3-1, vicino a lui c'era Erick Pulgar, altra conoscenza del calcio italiano con un passato tra Fiorentina e Bologna. All'esordio Jorginho ha lasciato subito il segno con un assist per Araujo a venti minuti dalla fine: un passaggio di prima che ha trovato il compagno smarcato e libero di calciare in porta.

FLAMENGO-ESPÉRANCE, LA PARTITA - In una gara senza storia finita 2-0 per i brasiliani, dopo appena un quarto d’ora il Flamengo la sblocca subito con il suo numero 10: assist di Luiz Araujo che di piatto al volo serve De Arrascaeta, l’uruguaiano è solo all’altezza del dischetto del rigore e batte facilmente il portiere avversario calciando di destro. Dopo aver sfiorato il raddoppio in almeno un altro paio d’occasioni, a venti minuti dalla fine Araujo la chiude con un sinistro a giro dal l’angolo destro del limite dell’area di rigore su assist, come detto, dell'ex Verona e Napoli Jorginho.

