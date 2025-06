Come cambia il futuro di Pogba dopo le sue parole: la Juventus ha già un piano

Paul Pogba vuole rimanere alla Juventus. Lo spera, ci crede. Per farlo è disposto anche a ridursi l’ingaggio da dieci milioni di euro netti a stagione. Fino alla fine della squalifica - pena ridotta da 4 anni a 18 mesi, tornerà a marzo 2025 - lo stipendio del centrocampista francese è al minimo salariale, ma quando tornerà a disposizione il suo ingaggio tornerà quello standard.

COME CAMBIA IL FUTURO DI POGBA DOPO LE SUE PAROLE - Prima che Pogba parlasse a diverse testate svelando che il suo desiderio sarebbe quello di rimanere in bianconero, la Juve aveva un piano chiaro sulla gestione del francese: trovare insieme un accordo per la risoluzione del contratto e prendere ognuno la propria strada, anticipando così l’addio rispetto alla scadenza del contratto prevista per il 2026. Dopo le parole di Paul l’idea del club non cambia: il giocatore non fa parte dei piani di Motta, e se non si troverà l’intesa per la rescissione proveranno a cercargli una sistemazione nel mercato di gennaio (due mesi prima della fine della squalifica).

CHI VUOLE POGBA - Sono stati diversi, in questo periodo, i club accostati al francese: dalle società della Saudi Pro League - destinazione che ha già rifiutato in estate - a quelle in Qatar, passando per il Marsiglia di De Zerbi e il Los Angeles FC in MLS. Tutte squadre che avevano pensato di fare un tentativo per Pogba e che monitoreranno la situazione di Paul, ma lui il suo futuro lo vede ancora in bianconero.