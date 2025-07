Come cambia il Venezia dopo la retrocessione: tra colpi in uscita e nuova guida tecnica

Il club veneto alle prese con un anno di cambiamenti dopo la retrocessione e l'arrivo di Stroppa al posto di Di Francesco.

Il Venezia fa i conti con la retrocessione dello scorso anno e il cambiamento di guida tecnica conseguente al ribasso di categoria al quale è andato incontro.

Il club lagunare, nel preparare la prossima stagione, ha deciso di puntare per la panchina su un profilo di assoluta garanzia per quanto riguarda la cadetteria: Giovanni Stroppa.

Reduce dalla promozione della Cremonese e con già quella del Monza conquistata in carriera, l'allenatore di Mulazzano è incaricato di far durare un solo anno il percorso del Venezia in Serie B.

Chiaramente il mercato del club arancioneroverde dovrà fare i conti con alcuni ridimensionamenti. Il candidato numero uno per la partenza è Hans Nicolussi Caviglia, che potrebbe lasciare per proseguire il suo percorso in Serie A.

La sua partenza garantirebbe almeno una decina di milioni di euro alle casse del club lagunare, che potrebbe così reinvestire in modo da offrire a Stroppa un ventaglio di alternative tecniche valide.