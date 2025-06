Come funziona il Mondiale per Club

Il Mondiale per Club si prepara a debuttare. Inter e Juventus saranno le due formazioni italiane che andranno a competere insieme ad altre 30 squadre provenienti dal resto del Mondo nella nuovissima competizione approvata dalla FIFA. Ma come funziona? Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

La nuova competizione per club della FIFA andrà in scena a giugno e luglio 2025 con 32 squadre che si giocheranno il tetto del mondo negli Stati Uniti. La FIFA Club World Cup 2025 riunirà le migliori squadre del globo provenienti dalle sei confederazioni internazionali: AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC e UEFA.

CRITERI DI PARTECIPAZIONE – Il comunicato FIFA afferma che “Con un periodo di considerazione che è il quadriennio delle stagioni che terminano nel 2021 e nel 2024, i principi chiave di accesso sono i seguenti:

Per le confederazioni con più di quattro slot: accesso per i campioni delle quattro edizioni precedenti della competizione principale per club della confederazione e squadre aggiuntive determinate da una classifica per club basata sullo stesso periodo di quattro anni

Per le confederazioni con quattro slot: accesso per i campioni delle precedenti quattro edizioni della competizione principale per club della confederazione

Per le confederazioni con uno slot: accesso per il club con il punteggio più alto tra i campioni della massima competizione per club della confederazione nel quadriennio

Per il paese ospitante: l’accesso per il club che occupa questo slot sarà determinato in una fase successiva”.

I criteri per l’accesso (da calcolare nelle ultime 4 stagioni) sono i seguenti:

3 punti per vittoria

1 punto pareggio

3 punti per il passaggio del turno

Criteri che però, almeno per l’edizione 2025, non varranno per le squadre europee. Per la prima edizione, infatti, si terrà conto del pre-esistente coefficiente per club UEFA, che ha i seguenti punteggi:

2 punti per vittoria

1 punto per pareggio

4 punti per per la qualificazione alla fase a gironi

5 punti per la qualificazione agli ottavi di finale

1 punto per la qualificazione a ogni fase successiva

“Si applicano anche altri criteri:

Nel caso in cui un club vinca due o più edizioni della principale competizione per club della confederazione durante il periodo 2021-2024, verrà utilizzata una classifica del club calcolata in base a criteri sportivi per concedere l’accesso

All’elenco di accesso verrà applicato un limite massimo di due club per paese, con un’eccezione nel caso in cui più di due club dello stesso paese vincano la massima competizione per club della confederazione nel corso del quadriennio

La competizione in se sarà composta da 8 gironi da 4 squadre squadre, che si sfideranno tutte una volta. A passare saranno le prime due di ogni girone, che si sfideranno negli ottavi di finale. Nessuna chance per le terze in classifica: non ci saranno playoff.

CHI OSPITERA’ LA COMPETIZIONE - La prima edizione della FIFA Club World Cup 2025 sarà ospitata dagli Stati Uniti.

QUANDO SI GIOCA - Il torneo si svolgerà dal 14 giugno al 13 luglio 2025.

IN QUALI STADI SI GIOCHERA’ – Sono 12 gli stadi che ospiteranno le 63 partite della Coppa del Mondo per club FIFA 2025 negli Stati Uniti. La finale sarà giocata al MetLife Stadium, New York New Jersey.

Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, GA

TQL Stadium – Cincinnati, OH

Bank of America Stadium – Charlotte, NC

Rose Bowl Stadium – Los Angeles, CA

Hard Rock Stadium – Miami, FL

GEODIS Park – Nashville, TN

MetLife Stadium – New Jersey

Camping World Stadium – Orlando, FL

Inter&Co Stadium – Orlando, FL

Lincoln Financial Field – Philadelphia, PA

Lumen Field – Seattle, WA

Audi Field - Washington, D.C.

QUANTE SQUADRE PARTECIPERANNO E COME CI SI QUALIFICA - Sono 32 squadre parteciperanno alla FIFA Club World Cup 2025, suddivise in questo modo:

Africa - 4 squadre CAF: tre vincitrici della CAF Champions League e una dal ranking.

Asia - 4 squadre AFC: tre vincitrici dell'AFC Champions League e una dal ranking.

Europa - 12 squadre UEFA: quattro vincitrici della Champions League e otto dal ranking

Nord e Centro America, Caraibi - 4 squadre Concacaf: tutte vincitrici della Concacaf Champions Cup

Oceania - 1 squadra OFC: dal ranking

Sudamerica - 6 squadre CONMEBOL: quattro vincitrici della CONMEBOL Libertadores e due dal ranking.

Paese ospitante - 1 squadra.

QUALI SQUADRE PARTECIPERANNO – Di seguito, l’elenco di tutte le partecipanti divise per confederazione.

EUROPA (12):

Manchester City, vincitrice Champions League 2023

Real Madrid, vincitrice Champions League 2022 e 2024

Chelsea, vincitrice Champions League 2021

Bayern Monaco, tramite ranking

Paris Saint Germain, tramite ranking

INTER , tramite ranking

, tramite ranking Porto, tramite ranking

Benfica, tramite ranking

Borussia Dortmund, tramite ranking

JUVENTUS , tramite ranking

, tramite ranking Atletico Madrid, tramite ranking

Salisburgo, tramite ranking

SUDAMERICA (6):

Palmeiras (BRA), vincitrice Copa Libertadores 2021

Flamengo (BRA), vincitrice Copa Libertadores 2022

Fluminense FC (BRA), vincitrice Copa Libertadores 2023

Botafogo (BRA), vincitrice Copa Libertadores 2024

River Plate (ARG), tramite ranking

Boca Juniors (ARG), tramite ranking

AFRICA (4):

Al Ahly SC (EGY), vincitrice Champions africana 2020/21 e 2022/23

Wydad AC (MAR), vincitrice Champions 2021/22

Espérance Sportive de Tunis (TUN), finalista della Champions africana, visto che l'Al Ahly era già qualificata

Mamelodi Sundowns (SAF), tramite ranking

ASIA (4):

Al Hilal SFC (SAU), vincitrice Champions asiatica 2021

Urawa Red Diamonds (JPN), vincitrice Champions asiatica 2022

Al Ain (EAU), vincitrice Champions asiatica 2023/24

Ulsan (KOR), tramite ranking

NORD-CENTRO AMERICA (5):

CF Monterrey (MEX), vincitrice Champions centro-nord americana 2021

Seattle Sounders FC (USA), vincitrice Champions centro-nord americana 2022

Pachuca (MEX), vincitrice Champions centro-nord americana 2024

Inter Miami (USA), invitata come rappresentante del paese ospitante

una tra Los Angeles FC (USA) o Club America (MEX) al posto del Leon, vincitrice della Champions centro-nord americana 2023

OCEANIA (1):

Auckland City FC (NZL) tramite ranking

I GRUPPI -

Gruppo A: SE Palmeiras (BRA), FC Porto (POR), Al Ahly FC (EGY), Inter Miami CF (USA)

Gruppo B: Paris Saint-Germain (FRA), Atlético de Madrid (ESP), Botafogo (BRA), Seattle Sounders FC (USA)

Gruppo C: FC Bayern München (GER), Auckland City FC (NZL), CA Boca Juniors (ARG), SL Benfica (POR)

Gruppo D: CR Flamengo (BRA), Espérance Sportive de Tunis (TUN), Chelsea FC (ENG), Los Angeles FC (USA)/Club América (MEX)

Gruppo E: CA River Plate (ARG), Urawa Red Diamonds (JPN), CF Monterrey (MEX), FC Internazionale Milano (ITA)

Gruppo F: Fluminense FC (BRA), Borussia Dortmund (GER), Ulsan HD (KOR), Mamelodi Sundowns FC (RSA)

Gruppo G: Manchester City (ENG), Wydad AC (MAR), Al Ain FC (UAE), Juventus FC (ITA)

Gruppo H: Real Madrid C. F. (ESP), Al Hilal (KSA), CF Pachuca (MEX), FC Salzburg (AUT)

IL CALENDARIO –Leggi qui tutto il calendario.

IL FORMAT – Di seguito, come funziona il Mondiale per Club.

Una fase a gironi composta da 8 gruppi da quattro squadre

Le prime due classificate di ogni gruppo al termine della fase a gironi accedono agli ottavi di finale

Dagli ottavi in poi ci saranno partite uniche nella fase ad eliminazione diretta

Non ci sarà la finale per il terzo posto

