Come funziona la percentuale sulla futura rivendita

"La squadra X vende un giocatore alla squadra Y per un tot di milioni e nell'accordo è presente anche una percentuale sulla futura rivendita". Vi sarà capitato spesso di sentire o leggere di una formula del genere negli ultimi tempi (ad esempio con Calafiori, sul quale il Basilea ha vantato una percentuale nel trasferimento dal Bologna all'Arsenal nell'estate del 2024); allora andiamo a vedere cosa si intende con questa dicitura, chi ci guadagna e cosa comporta.

La "percentuale sulla futura rivendita", nota anche come clausola di "sell-on", è una clausola contrattuale che prevede il pagamento di una percentuale sul prezzo di una futura cessione di un bene (nel nostro caso un calciatore) a un nuovo acquirente, in favore del precedente proprietario. In pratica, se il calciatore viene rivenduto, il venditore originale riceve una parte del ricavato della nuova vendita.

NEL DETTAGLIO - La percentuale sulla futura rivendita viene stabilita e inserita nel contratto di vendita iniziale; il calciatore in questione, nel momento in cui viene poi ceduto a un nuovo acquirente, genera un ricavo per il venditore attuale, calcolato in base alla percentuale concordata al momento della prima vendita.

UN ESEMPIO - Se il club X vende il giocatore al club Y, con una percentuale sulla futura rivendita ("sell-on clause") del 10% sulla futura rivendita, e il club Y successivamente vende il giocatore al club Z per 100 milioni di euro, il club A riceverà il 10% di 100 milioni, ovvero 10 milioni di euro, come previsto dalla clausola.

La percentuale può essere applicata sul prezzo di vendita netto (escludendo eventuali commissioni o bonus) o sull'intero importo incassato dal nuovo acquirente. Per i venditori originali, la percentuale sulla futura rivendita rappresenta un modo per beneficiare del futuro successo del calciatore, anche dopo averlo ceduto. Per gli acquirenti, l'inserimento di questa percentuale può rappresentare un fattore di rischio, poiché potrebbe ridurre i profitti in caso di rivendita, ma è anche un'arma in sede di trattativa per convincere più facilmente il club venditore a liberarsi del proprio talento.