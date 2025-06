Come funzionano le liste per la Serie A

Partecipare al campionato di Serie A in Italia prevede un lavoro di costruzione della rosa importantissimo in base agli obiettivi che ogni società si pone davanti a sé. Eppure le scelte a disposizione dei dirigenti non sono illimitate perché da qualche anno, un po' come accade da tempo con la Uefa Champions League, anche nel massimo campionato italiano è stato inserito il concetto di "lista" che contiene al suo interno alcune limitazioni.

IL REGOLAMENTO FIGC - A partire dalla stagione 2022/23 con il Comunicato Ufficiale N. 29/A il presidente federale ha implementato la cosiddetta regola del "Tetto alle rose" che recita così: "Le società di Serie A, entro le ore 12:00 del giorno precedente la prima gara di campionato, sono tenute ad inviare via PEC alla Lega l’elenco dei 25 calciatori tesserati". Di questi 25 4 dovranno essere formati in Italia, e altri 4 (o 8 eliminando l'opzione precedente) formati nel proprio settore giovanile.

I CALCIATORI FORMATI NEL CLUB - "Per “calciatori formati nel club” si intendono i calciatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per il club nel quale militano per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive.

CALCIATORI FORMATI IN ITALIA - Per “calciatori formati in Italia” si intendono i calciatori che, tra i 15 anni (o l’inizio della stagione nella quale hanno compiuto 15 anni) e i 21 anni (o la fine della stagione nella quale hanno compiuto 21 anni) di età, e indipendentemente dalla loro nazionalità o età, siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per un periodo, anche non continuativo di 36 mesi, o per tre intere stagioni sportive.

GLI UNDER 23 - In questo elenco di 25 giocatori è possibile non inserire, e quindi utilizzare senza limiti, tutti qui giocatori che non hanno ancora compiuto 23 anni di età al momento dell'inizio della stagione sportiva. Tutte le aggiunte di giocatori Under dovranno essere comunicate entro le 24 ore precedenti al fischio di inizio della gara successiva.

I CAMBI - Nel corso della stagione possono essere effettuati dei cambi alla lista durante la finestra di trasferimento invernale. Oltre a questo caso, tuttavia, si può operare sempre un cambio portiere con portiere, ma anche la sostituzione di due calciatori con altri due senza alcuna motivazione a patto che essi non possano tornare in lista se non nel corso della campagna trasferimenti successiva.