Come giocherà la Fiorentina con Dzeko? Il piano di Pioli e la possibile coesistenza con Kean

Si dice che gallina vecchia fa buon brodo. Ma qui la sensazione è che prima di entrare in pentola ci sia ancora da aspettare un bel po'. Perché se ti chiami Edin Dzeko e hai segnato quasi 50 gol in due anni a quasi quarant'anni suonati e in perfette condizioni fisiche, evidentemente qualcosa da dire ce l'hai ancora. Eccome. Ed è proprio da questa considerazione che la Fiorentina ha deciso di muovere passi decisivi per il Cigno di Sarajevo.

ARIETE – Restano ancora alcuni dettagli da limare, ma con forte probabilità il bosniaco sarà un nuovo giocatore della Fiorentina nella prossima stagione e, se dovesse dare garanzie, anche in quella successiva. La domanda a questo punto sorge spontanea. Con quale ruolo? Può un giocatore con uno stipendio da oltre due milioni fare da semplice gregario di Kean? O il suo arrivo è propedeutico a una partenza proprio del classe 2000? Difficile esserne certi in questo momento, ma l'idea della Fiorentina è piuttosto chiara.

TANDEM – Quello di Dzeko è uno dei nomi fatti da Stefano Pioli e avallato in toto dalla dirigenza e specificamente dal ds Daniele Pradè. Nonostante sia un estimatore della linea a 4, Stefano Pioli opterà per la continuità sul tema tattico sulla panchina viola. E dunque spazio per una linea difensiva di tre uomini e un attacco formato da due punte. Ed è proprio per questo che l'idea del tecnico è quella di riuscire a far coesistere sia Kean che Dzeko in un tandem d'attacco che vedrebbe l'ex Inter e Roma fare da spalla proprio al classe 2000 (come gli è già successo in nerazzurro con Lautaro).

SCENARI – Certo, la carta d'identità e una stagione da 60 partite potenziali non possono essere ignorate. Ma con un dosaggio intelligente delle forze e una rotazione ben calibrata, Dzeko potrebbe essere la pedina di esperienza e qualità in grado di alzare il livello dell’intero reparto offensivo, regalando a Kean un formidabile compagno di reparto. Non banale: la Fiorentina dovrà far di tutto per trattenere lo stesso Moise. Ma l'arrivo di Dzeko è un messaggio anche all'ex Juve. La Fiorentina annuncia grandi ambizioni per la prossima stagione. E allora anche Kean potrebbe essere invogliato a restare...