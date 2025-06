Come può giocare il Lecce con Di Francesco

Dopo la separazione con Marco Giampaolo il Lecce ha valutato diversi profili per la panchina, ma tra tutti i nomi accostati ai giallorossi Eusebio Di Francesco è sempre stato quello che convinceva di più. Il tecnico in pole, in vantaggio su tutti. Dal primo momento. E alla fine la società ha stretto il cerchio intorno all'ex allenatore del Venezia, pronto a ripartire per una nuova avventura in Serie A.

COME PUO' GIOCARE IL LECCE CON DI FRANCESCO - Quello di Di Francesco a Lecce è un ritorno, dopo essere stato sulla panchina giallorossa da giugno a dicembre 2011 quando è stato sostituito da Cosmi lasciando la squadra ultima in classifica con 8 punti in 13 gare. Il suo calcio è offensivo e propositivo, parte da un 4-3-3 di base e se la gioca a viso aperto con ogni avversario ; tra le alternative c'è il 4-2-3-1 compatto e con ripartenze veloci.

DIFRA E IL LECCE, TRA SALVEZZE E RETROCESSIONI - Di Francesco arriva da due retrocessioni nelle ultime due stagioni, con Frosinone e Venezia; due campionati nei quali le sue squadre hanno lottato fino all'ultimo scendendo solo all'ultima giornata. E in entrambe le stagioni Difra si giocava la permanenza in Serie A anche con il Lecce, che nell'ultima stagione ha conquistato la sua terza salvezza consecutiva per la prima volta nella storia.