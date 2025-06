Come può giocare il Milan con Allegri

A volte ritornano. Forse. Il giro immenso di Massimiliano Allegri e il Milan è durato 11 anni e mezzo; e oggi si sono ritrovati. I rossoneri hanno bisogno di ripartire da zero dopo una stagione difficilissima e chiusa senza qualificazione a nessuna competizione europea, hanno cambiato due allenatori passando da Fonseca a Conceiçao ma la scossa sperata non è arrivata. La Supercoppa italiana non è bastata per confermare l'allenatore portoghese, la società ha deciso di cambiare e Allegri è stato scelto come allenatore per il 2025/26.

PERCHE' IL MILAN HA PRESO ALLEGRI

COME PUO' GIOCARE IL MILAN CON ALLEGRI - Fermo dopo l'ultima esperienza sulla panchina della Juventus conclusa a maggio 2024, Max Allegri può tornare al Milan ma è anche in cima alla lista di De Laurentiis in caso di addio di Antonio Conte al Napoli. Il biglietto da visita dell'allenatore toscano è quel 3-5-2 che l'ha caratterizzato nella maggior parte della sua carriera. Allenatore esperto e vincente, in bacheca sei scudetti (uno col Milan) e cinque Coppe Italia che rappresentano un record assoluto: nessun tecnico ne ha vinte di più; da aggiungere a questi trofei anche tre Supercoppe italiane (una con i rossoneri).

QUANTO GUADAGNA ALLEGRI AL MILAN

IL PIANO DI ALLEGRI SUL MERCATO - Allegri ha firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo, l'allenatore sarà coinvolto sul mercato e dirà la sua sulle decisioni importanti. Tra le prime richieste di Max c'è la permanenza di Mike Maignan, al quale verrà proposto un rinnovo di contratto attualmente in scadenza a giugno 2026; stesso anno di scadenza del rapporto con Theo Hernandez, per il quale c'è un forte interesse dall'Arabia Saudita. L'idea dell'allenatore è quella di creare la squadra intorno a Rafael Leao, che può diventare il punto fermo del Milan del futuro.