Come può giocare il Milan con De Zerbi

Il Milan ha frenato per Lopetegui. Nonostante i colloqui già avviati con l'allenatore spagnolo, i rossoneri hanno fatto retromarcia e anche i tifosi sui social non avevano preso benissimo il possibile arrivo dell'ex Real Madrid e Siviglia. Per questo, nelle ultime ore in chiave Milan sono tornati di moda alcuni profili già accostati ai rossoneri: tra questi c'è quello di Roberto De Zerbi, che alla seconda esperienza all'estero dopo quella allo Shakhtar sta finendo la seconda stagione sulla panchina del Brighton in Premier League.

QUANTO VALE LA CLAUSOLA DI DE ZERBI

LA SITUAZIONE DI DE ZERBI AL BRIGHTON - De Zerbi è uno dei candidati alla panchina rossonera, ha un contratto in scadenza a giugno 2026 ma al momento non ha fretta di firmare il rinnovo. Vuole prima capire cosa succederà in estate, se arriveranno offerte dall'Italia ed eventualmente valutarle. L'allenatore italiano ha una clausola rescissoria attraverso la quale può liberarsi dal club inglese che la scorsa stagione ha portato in Europa per la prima volta nella sua storia.

COME PUO' GIOCARE IL MILAN CON DE ZERBI - L'anno scorso ha dato spettacolo col suo 4-2-3-1, il modulo più usato da quando è arrivato in Inghilterra e che potrebbe adottare anche in caso di ritorno in Italia sulla panchina del Milan. Come giocherebbero i rossoneri se sarà De Zerbi il nuovo allenatore? Vediamo quale può essere la formazione tipo considerando i giocatori attualmente in rosa, in attesa delle mosse sul mercato.

La formazione tipo (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.