Come può giocare il Milan con Italiano

Dopo una stagione complicata con due allenatori che si sono alternati in panchina, il Milan vuole mettere un punto e ripartire da zero. Tracciare una linea e voltare pagina, ricominciare con un nuovo progetto firmato Igli Tare. La priorità del nuovo direttore sportivo è la scelta di un nuovo tecnico per il post Conceiçao, che non è riuscito a raddrizzare una stagione iniziata in salita con Fonseca.

COME PUO' GIOCARE IL MILAN CON THIAGO MOTTA

IL BOLOGNA HA PROPOSTO UN RINNOVO A ITALIANO - Il primo nome per il Milan 2025/26 è quello di Vincenzo Italiano. L'allenatore del Bologna piace molto a dirigenza e società ma bisognerà capire se vorrà lasciare i rossoblù che gli hanno proposto un rinnovo di contratto con adeguamento dell'ingaggio dopo una stagione importante chiusa con la vittoria della Coppa Italia, arrivata grazie al successo in finale proprio contro il Milan. Il contratto attuale è in scadenza il 30 giugno 2026, l'allenatore sta valutando il futuro prendendo in considerazioni tutte le ipotesi.

COME PUO' GIOCARE IL MILAN CON ITALIANO - Trapani, Spezia, Fiorentina, Bologna. In qualsiasi squadra in cui è stato, Vincenzo Italiano ha lasciato la sua firma. Il suo biglietto da visita è un 4-2-3-1 offensivo e propositivo; gioca con una difesa alta e marcatore a uomo, aggredisce l'avversario con pressing sul primo controllo e in fase di possesso lavora molto sulle fasce e sull'inserimento dei centrocampisti. Il suo attaccante ideale è un regista offensivo che apre gli spazi per i compagni. Una delle sue caratteristiche nella gestione della rosa è la rotazione di giocatori da una partita all'altra.