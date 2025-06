Come può giocare il Parma con Cuesta

Per raccontare Carlos Cuesta bisogna partire da un dato. Anzi, due. Il nuovo allenatore del Parma sarà il più giovane della Serie A 2025/26, superato il primato di Cesc Fabregas; non solo, è il secondo allenatore più giovane in tutta la storia del campionato italiano: quando debutterà contro la Juventus il prossimo 24 agosto, lo spagnolo nato a Palma de Maiorca avrà 30 anni e 26 giorni. Per pescare il più giovane di sempre bisogna tornare indietro addirittura al 1939, quando Elio Loschi a 29 anni, 9 mesi e 20 giorni era sulla panchina della Triestina in una gara di fine maggio proprio contro la Juventus.

PERCHE' IL PARMA HA SCELTO CUESTA COME ALLENATORE

COME PUO' GIOCARE IL PARMA CON CUESTA - A 18 anni Cuesta è già sui libri per studiare da allenatore, prima di laurearsi ha già contattato tutti i membri dello staff dei top club europei. Deciso e determinato, ha conosciuto Arteta quando l'ex centrocampista era vice di Pep Guardiola al Manchester City e lui era andato a fare visita ai Citizens. Da lì i due sono rimasti in contatto, Cuesta è entrato nello staff di Arteta che se l'è portato all'Arsenal come allenatore dello sviluppo individuale. Allenatore giovane e moderno, con lui il Parma giocherà un calcio propositivo e offensivo senza snaturarsi neanche contro squadre più forti. E con lui il club vuole continuare sulla strada tracciata da un allenatore giovane e ambizioso come Cristian Chivu.

CUESTA AL PARMA, LE PAROLE DI CHERUBINI - L'attuale uomo-mercato del Parma Cherubini lo conosce dai tempi delle giovanili della Juventus, quando lo pescò mentre lavorava nel vivaio dell'Atletico Madrid: "Ricordo quando venne a Torino per la prima volta, ho sentito qualcosa di speciale: era così curioso e con un’incredibile passione per il calcio. Quando se ne andò dissi al responsabile del settore giovanile di ingaggiarlo, avevamo bisogno di lui. Temevamo che gli altri allenatori potessero prendere in maniera particolare l’arrivo di un ragazzo così giovane, ma con la sua empatia e il suo carattere ha fatto in modo che giorno dopo giorno tutti gli altri allenatori lo accettassero”.