Come può giocare il Real Madrid con Xabi Alonso

Il Bayer Leverkusen ha annunciato la separazione, il Real Madrid lo aspetta. A meno di colpi di scena, Xabi Alonso sarà il successore di Carlo Ancelotti sulla panchina delle Merengues: con l'allenatore italiano che dovrebbe diventare il nuovo ct del Brasile (c'è già l'accordo verbale, le parti stanno discutendo sulle tempistiche), la prima scelta dei Blancos per sostituirlo è sempre stato l'allenatore spagnolo che con il Bayer ha vinto una Bundesliga, una Coppa di Germania e una Supercoppa di Germania. Tra i nomi che sta valutando il Leverkusen per sostituire Alonso c'è anche quello di Cesc Fabregas del Como.

COME PUO' GIOCARE IL REAL MADRID CON XABI ALONSO - Presto, quindi, il Real volterà pagina e a Madrid inizierà una nuova era. Il modulo preferito da Xabi Alonso è un 3-4-3 offensivo basato su possesso palla, pressing alto e su un gioco propositivo; le alternative con le quali ha schierato anche il suo Leverkusen, a seconda delle esigenze, sono il 3-4-2-1 o il 3-5-2. La maggior parte della manovra delle squadre di Alonso passa dalle fasce, gli esterni sono fondamentali per il suo gioco e probabilmente il Real in estate rinforzerà quel reparto.

I GIOCATORI-CHIAVE NEL REAL MADRID DI ALONSO - Il primo nome in arrivo è Trent Alexander-Arnold, col quale c'è già un accordo verbale trovato prima che il giocatore annunciasse l'addio al Liverpool a giugno per fine contratto. L'inglese classe '98 sarà schierato largo a destra, probabilmente però le Merengues prenderanno anche un volto nuovo anche sull'altra fascia. Un giocatore sul quale punterà molto Xabi Alonso è Arda Güler, il trequartista classe 2005 che era stato accostato anche all'Inter e che piace molto al prossimo allenatore del Real. Lo spagnolo aveva anche provato a prenderlo in prestito a gennaio per il Leverkusen, ma da Madrid hanno sempre alzato un muro di fronte alle richieste per il gioiellino turco.