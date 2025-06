Come può giocare la Roma con Gasperini

Claudio Ranieri l'ha detto e ridetto, L'ormai ex allenatore l'ha ribadito più volte: dalla fine del campionato ha smesso con la panchina e rimane in società come consigliere/consulente dei Friedkin. Verrà consultato sulla scelta del nuovo tecnico, dirà la sua e avrà voce in capitolo su tutto il mercato estivo della Roma. Tanti nomi accostati alla panchina giallorossa, dopo aver valutato diversi profili il cerchio si sta stringendo intorno a Gian Piero Gasperini.

PERCHE' LA ROMA HA SCELTO GASPERINI

COME PUO' GIOCARE LA ROMA CON GASPERINI - L'Atalanta ha offerto a Gasp un rinnovo del contratto con aumento importante dell'ingaggio, l'accordo attuale scade a giugno 2026 e l'allenatore sta valutando il suo futuro. Mai come ora potrebbe lasciare l'Atalanta dopo 9 anni sulla panchina nerazzurra durante i quali ha portato la squadra a lottare per la zona Champions League mettendo in bacheca una storica Europa League. Se dovesse firmare con la Roma, potrebbe confermare il suo 3-4-2-1 col quale ha fatto grande l'Atalanta. Il punto di forza delle sue squadre sono gli esterni e la grande aggressività in fase di non possesso.

QUANTO GUADAGNA GASPERINI ALLA ROMA

L'OFFERTA DELLA ROMA A GASPERINI - Da qualche giorno l'allenatore ha sul tavolo la proposta della Roma: un contratto di tre anni con scadenza fissata per il 2028, ingaggio da 4 milioni di euro più bonus e la promessa di essere coinvolto nelle scelte di mercato. La garanzia avuta dall'allenatore si chiama Claudio Ranieri: un nome, una garanzia. L'ormai ex allenatore ha iniziato un nuovo percorso da consigliere interno dei Friedkin, in questi giorni si è mosso in prima persona per trovare il nuovo allenatore. E ora è vicino alla chiusura della sua prima operazione.