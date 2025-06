Come può giocare la Roma con Nuno Espirito Santo

Claudio Ranieri l'ha detto e ridetto, alla fine di questa stagione lascerà la panchina della Roma. L'allenatore l'ha ribadito più volte: smetterà il suo lavoro e rimarrà in società come consigliere/consulente dei Friedkin. Verrà consultato sulla scelta del nuovo tecnico, dirà la sua e avrà voce in capitolo su tutto il mercato estivo della Roma. Tanti nomi accostati alla panchina giallorossa, ma al momento i vertici del club non hanno ancora preso una decisione. Stanno valutando più profili, in attesa di fare una scelta definitiva.

COME PUO' GIOCARE LA ROMA CON NUNO ESPIRITO SANTO - Tra i nomi che sta prendendo in considerazione la società giallorossa c'è quello di Nuno Espirito Santo, da dicembre 2023 sulla panchina del Nottingham Forest col quale prima ha conquistato la salvezza - nonostante i 4 punti di penalizzazione - e ora si sta giocando un posto tra Europa e Conference League. L'allenatore portoghese gioca con un 4-2-3-1 che in fase di non possesso diventa un 4-4-2, tra le caratteristiche delle sue squadre c'è il possesso palla e la capacità di ripartire in velocità aspettando gli avversari rimanendo stretti e corti.

ROMA, GLI ALTRI NOMI PER LA PANCHINA - Gli altri candidati alla panchina giallorossa sono Vincenzo Montella, attuale ct della Turchia, Cesc Fabregas, allenatore-rivelazione con il Como, Gian Piero Gasperini, al quale l'Atalanta ha proposto un rinnovo, Massimiliano Allegri, fermo dopo l'ultima esperienza alla Juventus, Patrick Vieira, che ha conquistato la salvezza col Genoa, Stefano Pioli, oggi sulla panchina dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Francesco Farioli, che ha da poco lasciato ufficialmente l'Ajax dopo aver sfiorato il titolo di Eredivisie vinto dal Psv.

