Come può giocare l'Atalanta con Palladino

Un po' a sorpresa, in un pomeriggio di fine maggio Raffaele Palladino ha annunciato le dimissioni da allenatore della Fiorentina. A meno di un mese dal rinnovo del contratto fino a giugno 2027. E proprio alla vigilia della finale di Conference League tra Chelsea e Betis Siviglia, che ha fatto fuori i viola nella semifinale. Palladino è arrivato a tanto così dall'ultimo atto del torneo in Polonia, in campionato aveva centrato la qualificazione alla prossima Conference League.

PERCHE' PALLADINO HA LASCIATO LA FIORENTINA

COME PUO' GIOCARE L'ATALANTA CON PALLADINO - Primi contatti con l'Atalanta, che si sta muovendo in cerca di un successore di Gian Piero Gasperini sempre più vicino alla Roma. Nella stagione alla Fiorentina Palladino ha alternato la difesa a quattro - nella prima parte di stagione - a quella a tre. Esterni offensivi e uno o due trequartisti a legare centrocampo e attacco; la costruzione dell'azione parte dal basso con i centrocampisti che si abbassano e vengono incontro, giro palla con l'obiettivo di far scoprire gli avversari e cercare la verticalizzazione.

LA STORIA DI PALLADINO - Il Raffaele Palladino allenatore è stata un'intuizione di Adriano Galliani, che a settembre 2022 lo promuove sulla panchina della prima squadra del Monza al posto dell'esonerato Stroppa. Arrivava dalle giovanili, prima Under 15 e poi Primavera; quando sale tra i grandi, per qualcuno è "solo una scelta temporanea, ora prenderanno un allenatore 'vero'". Finisce la stagione e rimane anche l'anno dopo, dopo due campionati chiusi a metà classifica sceglie lui di andare via perché arriva la chiamata della Fiorentina.