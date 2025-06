Come può giocare l'Inter con Chivu

Salutato Simone Inzaghi, l’Inter ha puntato su Cristian Chivu. E' lui l'allenatore dei nerazzurri per iniziare un nuovo ciclo dopo l'addio dell'allenatore che in quattro anni ha conquistato uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. Sulle spalle di Inzaghi è pesata la stanchezza per una stagione durante la quale la squadra è stata in corsa su tre fronti fino alla fine senza però riuscire a portare a casa nessun trofeo: ko in finale di Champions, secondi in campionato dietro al Napoli e fuori dalla semifinale di Coppa Italia per mano del Milan. Un'annata maledetta per i nerazzurri, la fine di un ciclo per alcuni giocatori e per l'allenatore, che ha accettato una proposta importante dell'Al-Hilal e per le prossime due stagioni allenerà in Arabia Saudita.

PERCHE' L'INTER HA SCELTO CHIVU

COME PUO' GIOCARE L'INTER CON CHIVU - Sono in molti a pensare che Cristian Chivu diventerà un grande allenatore. Profilo elegante, idee chiare e due modelli ai quali si ispira: Claudio Ranieri e Josè Mourinho. Due maestri, due punti di riferimento. Nel suo palmarès c'è già uno scudetto Primavera vinto proprio con l'Inter, nella prima esperienza tra i grandi con il Parma ha conquistato la salvezza giocando a viso aperto con tutti curando anche la fase difensiva. Il 4-3-3 è il suo biglietto da visita, caratterialmente è un allenatore di personalità che riesce sempre a tirare fuori il massimo dai suoi giocatori. E' lui, dopo i no del Como per Fabregas e di Vieira che ha ricevuto rassicurazioni da parte del Genoa, il nuovo allenatore dei nerazzurri.

QUANTO GUADAGNA CHIVU ALL'INTER

IL MERCATO DELL'INTER CON CHIVU - Scelto il nuovo allenatore, ora l'Inter si concentrerà sul mercato giocatori con l'obiettivo di rinforzare la rosa già in vista del Mondiale per Club: i primi due acquisti sono già arrivati, si tratta di Petar Sucic preso dalla Dinamo Zagabria e Luis Henrque arrivato dal Marsiglia di De Zerbi (anche lui accostato alla panchina nerazzurra ma non è mai stata una vera e propria idea concreta). Gli altri? Occhio a Bonny e Bernabé, due giocatori che piacciono e che hanno già giocato a Parma con Chivu. Qualcosa cambierà anche in difesa dove l'obiettivo è quello di ringiovanire il reparto, e con l'addio di Inzaghi potrebbe rimanere Davide Frattesi.