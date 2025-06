Come sta andando Marco Verratti in Qatar? Lui bene, la sua squadra un po' meno

Ma Marco Verratti gioca ancora? Sembra di no, visto che nessuno ne parla più, ma sì, e non salta neanche un minuto del campionato qatariota dove ha deciso di trasferirsi ormai da più di un anno, accettando la corte (e i soldi) dell'Al Arabi e lasciando il Psg, club che ha contraddistinto quasi tutta la sua carriera.

30 milioni di euro l'anno, circa, per sparire completamente dai radar del calcio che conta: all'ex Pescara è sembrato il momento di chiudere con i riflettori e godersi l'ultima parte della sua carriera in pace e senza pressioni. In effetti, il suo primo campionato l'ha chiuso al quinto posto, 20 punti sotto i campioni dell'Al Sadd. In questa stagione, invece, le cose non stanno andando così bene: una vittoria, quattro pareggi e due sconfitte in avvio di torneo.

Verratti, comunque, sta facendo valere la sua tecnica, ben superiore alla media qatariota: due assist e un gol nelle ultime tre partite di campionato hanno fruttato all'Al Arabi quattro dei sette punti racimolati fin qui. Al computo vanno aggiunte anche due presenze in coppa nazionale, su quattro disponibili: anche in Qatar esiste il turnover...